李貞秀退籍申請表被抓5大錯誤竟自稱「比較懶惰」 他開酸：刮目相看

民眾黨立委李貞秀昨天秀出「退出中華人民共和國國籍申請表」，強調去年已親赴中國辦理相關手續卻不被當地機關接受，也被外界質疑退籍表格錯誤百出。（資料照片／王侑聖攝）





民眾黨新任6位立委昨（3日）於立院宣誓就職，首位中配立委李貞秀身分引發關注，恐涉違反《國籍法》規定，具有雙重國籍者不得擔任我國公職。她昨天秀出「退出中華人民共和國國籍申請表」，強調去年已親赴中國辦理相關手續，但不被當地機關接受。對此，球評石明謹今（4日）點出該申請表有個5個錯，並質疑李根本沒送出申請表，只是記者會前臨時亂填的，難怪被打槍。對此，李貞秀今回應只是「填得比較簡陋」，但收件時現場該補什麼她一定都會補；沒收件的時候，她是比較懶惰的人，能不做就不做。

廣告 廣告

李貞秀昨天秀出的退籍表格遭質疑錯誤百出。（資料照片／王侑聖攝）

李貞秀表格錯誤 稱對方沒收件所以她比較懶惰

石明謹今天表示，李貞秀的表格錯誤百出，首先是表格中的英文姓名「Middle Name」這欄，是有些國家的人，會另外有個中間名，例如Peter "Johnny" Willams，不是填「貞」這個字，李貞秀這樣填寫，英文名字會變成「李秀」。第二，中華人民共和國用的是漢語拼音，李貞秀應該是拼成LI,ZHEN-XIU，這裡拼成LI,CHEN-HSIU，明顯是威妥瑪拼音，台灣可以自由使用不同拼音法登記，但對岸只能用漢語拼音，自己是不太相信在資料庫中，李貞秀的英文名字是這樣拼啦。

石明謹說，第三，李貞秀在中華人民共和國的原公民身分號碼沒有填寫，她不填身分證字號，加上名字胡亂填寫成這樣，有辦法辨識身份才有鬼。第四，現住地址就只寫「臺灣新竹」四個字，自己是不相信世界上有那個國家的公務員可以接受這樣的地址，就算是中華人民共和國的公務員素質應該也沒這麼差。第五，李貞秀填戶口註銷日期，她就打個勾，時間也不填寫，真的是很大牌，這張表格看起來要填的東西不多，認真一點好嗎？

李貞秀今天上午旋即回應，「我填得比較簡陋，但說實話，收件時現場該補什麼我一定都會補；沒收件的時候，我是比較懶惰的人，能不做就不做。」

針對此說法，石明謹再酸：「令我刮目相看，竟然沒有說是賴清德害她亂填的。」

內政部要求佐證 李貞秀：籲賴政府好好做事勿再打口水戰

內政部昨（3日）重申，擔任我國民選公職應遵守《國籍法》第20條，須於就職前提出已辦理放棄外國國籍的書面證明；若申請遭拒，也應提出相關佐證，證明已於2月3日到職前著手辦理。內政部表示，依李貞秀自述其申請放棄中國籍遭拒之情況研判，目前仍具中國國籍。依《國籍法》第20條規定，具有雙重國籍者不得擔任我國公職，欲任公職者應於到職前完成放棄我國以外國籍程序，以確保公職人員對國家負有單一忠誠義務，立法委員亦應遵守。

內政部指出，已於1月30日函請李貞秀依規定辦理，並於2月2日下午將「退出中華人民共和國國籍申請表」送達其立法院辦公室。由於李貞秀說明已向中國大陸申請放棄國籍，內政部今日再函請立法院秘書長協助提供相關佐證資料，以釐清程序進度。

針對內政部要求提供佐證，對此，李貞秀今天也回應反批賴政府，指出民眾黨立委都很認真做事，但從昨天開工到現在，怎麼大家還在討論這一Part？她強調目前已著手推動優先法案，並呼籲賴政府拜託好好做事，不要再打口水戰了。（責任編輯：卓琦）





更多上報報導

李貞秀證實已離婚 「友好分手」說法掀網炸：根本不是中配

【有片】李貞秀就職秒口誤只有中國籍 秀證明嗆內政部「去放棄看看」

立院回應內政部最後通牒 「無權解職李貞秀」明就職活動照辦