李貞秀連上節目「開地圖砲」 陳宥丞：別再當恐怖情人

民眾黨台北市議員、中評會副主委陳宥丞今(15)出席民眾黨「官員行政怠惰十年 甩鍋動物用藥權」記者會，會後回應中配李貞秀除籍議題。(記者陳治程攝)

〔記者陳治程／台北報導〕民眾黨中配立委李貞秀前日遭中評會開除黨籍，其僅70天的公職生涯也將告終結，面對黨中央指控；李昨日不再沉默，先發文批黨主席黃國昌「一派胡言」，還將砲火指向周榆修、陳清龍等人，更酸陳智菡、許甫是黨的蛀蟲。對此，中評委陳宥丞今喊話，李若真愛台灣、新住民，就別再「親痛仇快」，更別再當「恐怖情人」，繼續撕裂全黨。

民眾黨中評會副主委、台北市議員陳宥丞表示，中評會的決議是客觀事實呈現、以及她親自署名的證據，而李昨也在節目上坦承有人要為她的辭職「付出代價」，不管是她認定的未來薪水、還是民眾黨或中華民國欠她的報酬，「這個是不動如山的鐵證」。

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陳說，李過去也曾和他們一同奮戰、追求司法公平正義，向執政黨怒吼，理解中華民國、台灣民眾黨的意義和價值；但當她有情緒就會像失控列車「開地圖砲」，炸傷最保護他的支持者。陳強調，李知道他可以申請覆議，甚至認為黨中央所述不實，進一步提起司法救濟，但感性而言仍希望她「不要以魔鬼為伍、不要與撒旦共舞」。

面對昔日同事昨天連上「綠營」媒體節目爆料並放話，陳宥丞感慨說，李貞秀選擇了一條看起來痛快，卻傷害民眾黨也傷害自己的路，指她既然知道民進黨長期毀憲亂政、自己也有黨內的救濟管道，就不要再做「親痛仇快」的事情，「可不可以不要再當恐怖情人？」，呼籲她若真愛台灣、新住民，以及曾堅持的理想價值，不應讓個人主觀情緒撕裂黨內，增加仇恨與對立。

被問及柯文哲如何看待李貞秀遭除籍反應，黨團主任陳智菡透露，柯確實有跟她提到此事，認為已對黨內造成很多傷害、許多成員無辜被牽連，「特別是對黃國昌的攻擊」，柯是有他的不滿。

陳宥丞說，今年是民眾黨的「危急存亡之秋」，所有第一線的民意代表都有非常大壓力，「左邊要扛起民眾黨招牌繼續往下走、2028要讓在野黨重返執政」，扛起所有黨員期待，更直言前方不缺敵人，因此呼籲李繼續跟他們站在同一陣線，不要被當玩偶、成為別人武器，讓「操偶師」在背後操作她主觀的委屈，回過頭來攻擊民眾黨，希望她不要3個月、3年後回顧這一切才後悔、懊惱。

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