李貞秀連番砲轟民眾黨 陳宥丞：勿做恐怖情人

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

台灣民眾黨前不分區立委李貞秀遭開除黨籍後，隨即在多個節目中反擊，強調自己「從未提及報酬」，對黨內高層展開強烈批評，並指控整起事件早有劇本安排，甚至點名黨主席黃國昌及黨團主任陳智菡二人背後操刀，說法引發各界關注。對此，民眾黨中評會副主任、台北市議員陳宥丞今（15）日回應，除說明中評會決策依據外，也呼籲李貞秀「不要再做民眾黨的恐怖情人」。

陳宥丞表示，李貞秀有情緒的時候就像「失控的列車，會不小心地開地圖炮」，炸傷了最心愛也最希望保護她的民眾黨黨員和支持者。（圖／方炳超攝）

被問及如何看待李貞秀各種放話攻擊黨內，包含昨日說黃國昌是偽君子，說她從頭到尾都沒有要拿任何人的一分錢，可不可以還原那天中評會李貞秀的說辭到底是什麼？陳宥丞表示，李貞秀委員的議題我每次都非常的難過。今天站在中評委的角度客觀報告，「中評會的委員經過兩個多小時的討論，看到客觀事實的呈現，並且有她親自署名的證據，」可以明確呈現出，就如同她昨天在各家尊稱她為立法委員的綠媒之中所講的，「她認為有人要為了她的辭職要我們付出代價，要求補償應有的未來薪水，也包含她所認為民眾黨、中華民國欠她的報酬，這些都是不動如山的鐵證。」

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陳宥丞也表示，在個人的立場看，李貞秀過去曾與民眾黨並肩作戰，站在街頭和我們一起奮戰，在路邊曝曬，隔夜在北院門口為了司法公平正義，也向執政黨做出怒吼，對其過往投入仍抱持一定肯定。陳宥丞表示相信李貞秀委員在理智的時候，是知道中華民國，尤其是台灣民眾黨存在的意義。但她有情緒的時候就像「失控的列車，會不小心地開地圖炮」，炸傷了最心愛也最希望保護她的民眾黨黨員和支持者。

陳宥丞進一步指出，李貞秀理性上知道可以去申覆，復議，這是她的權利，她也知道，如果中評委們說的不是事實，她也可以提起相關的申訴，甚至是司法救濟。但在感性上，我希望她不要與魔鬼為伍、與撒旦共舞。但李貞秀選擇了一條宣洩得最快，但卻是最傷害自己的路。既然李貞秀知道民進黨長期毀憲亂政，我還是要再次呼籲李貞秀委員，「不要再做親痛仇快的事情」，「可不可以不要再當恐怖情人了」。

最後，陳宥丞呼籲，如果李貞秀真的愛台灣、愛新住民、愛這片土地、也愛你曾堅持過的理想跟價值，不能為了個人的主觀情緒，讓黨內不斷被撕裂，去增加仇恨跟對立。對李貞秀委員最後一次，代表所有民眾黨黨員對她的呼籲，「不要親痛仇快、不要做民眾黨的恐怖情人。」

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