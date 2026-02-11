李貞秀違反兩岸條例？民眾黨團嗆：在控中選會瀆職？

民眾黨團主任陳智菡。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞]

針對民眾黨中配立委李貞秀國籍爭議延燒，有平面媒體今（11日）引述官員報導指出，當時只有驗身分證就讓李貞秀登記，依兩岸人民關係條例規定，李貞秀根本不具登記立委候選人資格。民眾黨團主任陳智菡痛批，中選會已審查並通過她的提名，且頒發當選證書，這位不具名的官員「難道是在指控中選會瀆職嗎？」黨團總召陳清龍則喊話，行政院、內政部對這個案子是否可到此為止，讓立委真正能問問政、監督。

據《自由時報》報導，李貞秀為早期嫁來台灣的中國籍配偶，一直沒放棄中國戶籍，從法律上看，李的台灣身份有問題，依兩岸條例第9-1條規定，妳只能選擇單一身分，不能擁有中國戶籍。而2025年3月才放棄中國戶籍，顯然在登記為立委候選人時，李貞秀是有「雙重戶籍」，中選會當初讓她登記完成，其實有嚴重瑕疵。

廣告 廣告

陳清龍出席民眾黨團記者會受訪時指出，這是哪位不具名的官員所表達？這位不具名官員是否能正式站出來說明其論點，李貞秀是已取得中華民國國籍、取得中華民國身分證，在台灣居住超過30年以上，在整個不分區的競選過程，依中選會規定辦理登記，目前也已取得中選會頒發的當選證書，也在立法院宣誓就職為中華民國的立委。

陳清龍強調，李貞秀在宣誓過程中，宣誓效忠中華民國憲法，所以在整個過程當中，一切依照合法的規定，「這樣的立委資格的認定，我想，是無庸置疑」。

他質疑，賴政府一直口口聲聲說包容中配，但為了李貞秀這樣的政治操弄，他想在此建議行政院、內政部，是不是這個案子可以到此為止，讓立委真正的可以在立法院來問政、確實監督執政。

民眾黨團主任陳智菡則直言，想了解據報導的這位不具名官員到底是誰，因為這位官員事實上是說，中選會過去審查了李貞秀被提名的資格，已經通過她被提名了，且頒發了當選證書，所以這位不具名官員，難道是在指控中選會瀆職嗎？

陳智菡也說，內政部長劉世芳真的非常非常惡劣，昨天接受專訪時竟然用了「頭七」都已經過了、還沒遞送放棄文件等惡劣說法羞辱中華民國立委，甚至劉世芳自己羞辱自己，過去幾天當中，她不斷派內政部聯絡人送一些中華人民共和國文件，這不但是在羞辱她自己，而且變成中華人民共和國的小弟，「我們要求劉世芳必須為自己錯誤、惡質言論道歉」。

陳智菡嗆聲，請問劉世芳按照妳的邏輯、說法，這些入籍台灣已經超過10年的中華民國國民、中配等於是外國人嗎？請回答這個問題，否則所有邏輯都是錯誤的，邏輯死亡且已讓台灣法治崩壞了。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

籲讓政院國防條例付委！賴清德：這屆許多立委從議會上來、工作層次不同

韓國瑜強調將保護立委問政 劉世芳：立法院要白紙黑字對法律負責