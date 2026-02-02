李貞秀遞補立委卡關？黃暐瀚翻出「退籍 3 條件」：只要做這動作，至少能當一年！

民眾黨不分區立委換血，陸配身分的李貞秀預計於明（3）日遞補進立法院，卻引發國籍爭議。內政部表態，要求其必須放棄中華人民共和國國籍，行政院更直指「沒有討論空間」。對此，政治評論員黃暐瀚在直播中點出法規關鍵，認為李貞秀只要在就職前完成「一個動作」，不僅能合法宣誓，至少還能保住一年的立委任期。

國籍法 20 條卡關？ 黃暐瀚：關鍵在「辦理」而非「完成」

黃暐瀚今（2）日在直播中提到，李貞秀能否順利擔任立委，關鍵在於對《國籍法》第 20 條的解讀。他指出，根據法條規定，兼具外國籍者應於就職前「辦理」放棄，並在一年內完成喪失國籍證明。

中華民國國籍法第20條規範，擬任公職者應於就職前「辦理」放棄外國國籍，並在到職起一年內完成喪失國籍證明。

黃暐瀚精闢分析，內政部目前的堅持是「妳根本沒申請」，但法律其實留有空間。他強調：「能選跟一定能選贏是兩回事，開始申請跟完成放棄也是兩回事。」只要李貞秀在就職前提出申請的佐證文件，即便對岸最終不核准，在法律程序上，她至少有「一年的緩衝期」可以擔任立委。

大陸國籍法明定 3 條件可退籍！ 黃暐瀚：表格就在那

針對網友與部分政界人士質疑「中共不承認中華民國，根本無法申請退籍」，黃暐瀚直接翻出中華人民共和國《國籍法》第 10 條反駁。

中華人民共和國《國籍法》第 10 條，明定 3 條件可退籍！

他指出，該法明定中國公民具備下列條件之一，經申請批准可退出中國國籍：

外國人的親近屬： 因婚姻或血緣關係具備申請資格。 定居在外國： 已長期移居境外者。 有其他正當理由： 黃暐瀚強調，此項「空間極大」，可用於各種特殊情況。

「表格在官網上就能下載！」黃暐瀚同步展示中國大陸「國家移民管理局」官網截圖，證明確實有《退出中華人民共和國國籍申請表》。他認為，李貞秀只需填表送件，並將申請收據交給立法院，就已完成中華民國法律規定的「辦理」義務。

中國大陸「國家移民管理局」官網有《退出中華人民共和國國籍申請表》。

網友憂「公安部不甩台灣」？ 黃暐瀚：義務在個人、結果看時局

然而，直播中有網友提出現實困境，認為中共公安部不會承認「遷居台灣」為正當理由。黃暐瀚則回應，李貞秀的義務是「去申請」，至於對岸給不給過，是政治現實。但只要她做了這個動作，在台灣法律程序上就不應被剝奪就職權利。

他重申：「只要李貞秀拿出申請證明，我會在文章與節目中公開支持她至少當一年。如果一年後卡住沒拿到證明，屆時失去資格我也認同，但程序正義必須守住。」

傳綠營官員將「拒絕備詢」反制 場面恐搞僵

隨著 2 月 3 日就職日逼近，行政院與立法院的院際衝突一觸即發。黃暐瀚透露，目前民進黨內已有風聲，若李貞秀順利宣誓，未來部會首長在立法院質詢時，可能採取「不接受備詢、不回答」的反制措施，屆時場面恐搞得非常僵。

黃暐瀚總結，這場爭議不只是法律戰，更是「程序正義」的考驗。李貞秀若能靈活運用這一年緩衝期，即便最終無法完成退籍，也已在憲政史上寫下爭議一頁。