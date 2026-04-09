李貞秀適不適任？柯文哲表態了：大家看也知道

面對陸配白委李貞秀是否適任，民眾黨創黨主席柯文哲今（9日）表示，大家看也知道。（袁茵攝）

民眾黨陸配立委李貞秀除了國籍爭議外，由於失言風波面臨黨內圍剿，並且移送中評會，而中評會則從今（9日）延期到13日，但有中評委擔憂可能難以除名。面對李貞秀究竟是否適任，民眾黨創黨主席柯文哲今表示，低估惡劣政治環境，若非超強EQ、IQ實在沒辦法應付，認為大家不要去逼李貞秀，給對方一點時間準備，至於李做得好不好，「其實大家看也知道。」但做事就是人情世故義理。

柯文哲、民眾黨主席黃國昌9日率新北市議員陳世軒，以及新北市議員參選人林子宇、陳怡君、吳亞倫、陳語倢、陳彥廷於黃國昌競總召開「競選形象影片公布暨0411新北誓師大會」記者會，會後接受媒體訪問。

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被問到李貞秀擔任立委表現是否適任，且兩人有無溝通過？柯文哲表示，這已經鬧太久，他再申明一次，2024年提名不分區立委時給新住民保留一席席位，當初想法很簡單，民眾黨以多元開放政治價值，所以讓不管是陸配、外配加起來近60萬的新住民在立院有代言人，「我覺得這個邏輯是對的，我還是希望台灣是共融社會」。

話鋒一轉，柯文哲提及，「但是就立院表現，那也要看個人的表現、接受社會檢驗，這沒辦法去另外評論，還是要由她個人表現。」

柯文哲指出，至於李貞秀個人表現好不好，坦白說台灣政治環境太惡劣，其實民眾黨目前立委中，有一大堆大學教授，好像有一個升斗小民、普通小老百姓，他認為也沒什麼不對，「因為民代本來就是要有社會各階層、族群代表，只是我們低估一件事情，這種惡劣的政治環境，常常你不是三頭六臂，超強EQ、IQ，實在是沒辦法應付，這也是事實。」

柯文哲說，而李貞秀個人去留問題，「大家也不要逼她，給她一點時間去準備，大概就是這樣。」

媒體追問，但中評會已延到下周一，無論前立委賴香伶、陳琬惠都喊話知所進退，前立委蔡壁如也說要快刀斬亂麻，中央委員李彥慶號召小草寄信中評會，李貞秀究竟適不適任，若覺得要給予一點時間，這是否代表中評會下周可能難以做出裁處？柯文哲稱，中評會本來今天要開會，自己是剛剛才知道裡面有成員出國，所以確定下周一開會。

柯文哲認為，民眾黨很努力建立制度，中評會既然是個獨立審議機構，就該給它獨立運作，「她做得好不好，其實大家看也知道，但我覺得是這樣，凡事就是這樣，做什麼事情，人情世故義理。」

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