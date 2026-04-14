李貞秀遭撤銷黨籍將失立委資格 陸委會回應了

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陸委會主委邱垂正曾與李貞秀在立法院有所交鋒。李政龍攝



民眾黨立委李貞秀昨（4/13）日遭民眾黨中評會開除黨籍，將失去立委資格，她因國籍爭議而招致的參選與就任爭議可能將因此告一段落。對此，陸委會主委邱垂正表示，李貞秀爭議已將許多陸配捲入，耗損大量社會成本討論，並不公平。

邱垂正今接受廣播節目《POP撞新聞》專訪，被問及李貞秀遭開除黨籍、失去立委資格，他重申，李貞秀因沒有及時放棄戶籍與國籍，就《兩岸人民關係條例》而言，本就不具參選資格，也無法履行對中華民國單一忠誠的義務，她就是違法但想當立委的人。

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邱垂正提到，陸配若無法放棄中國籍，恐有義務蒐集情報提供給中國大陸，若無法拒絕，就將涉及洩漏國家機密，「真的是很困難，不過造成這個阻擾是中國大陸，並不是台灣。」但他也補充，若是應考試服公職，則有排除條款，只要努力放棄無法歸責，將可安排於非機敏性工作。

邱垂正表示，李貞秀與陸配團體無關，絕大部分的陸配團體都合法、守法，在台灣安居樂業、愛這塊土地，如今李貞秀的爭議將許多陸配卷入，甚至耗費大量社會成本討論，陸配團體也被標籤化，引發社會對陸配團體的異樣眼光，這些並不公平。

邱垂正呼籲，絕大部分陸配以及陸配家人都熱愛這塊土地，在這裡守法、合法生活，也是落地深根在台灣大家庭的一份子，希望大家要善待並協助陸配，陸委會、海基會與內政部移民署永遠都服務、協助、輔導陸配的鐵三角，將落實職責。

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