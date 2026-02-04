李貞秀遭疑學「傅崐萁假離婚」！ 民進黨團：可製造很多法律漏洞
具有中配身分的民眾黨立委李貞秀昨天宣誓就職，不過她在接受BBC專訪時透露，在2023年遞交申請不分區提名的隔天，就與丈夫辦理離婚，因此被質疑並非中國籍配偶。民進黨立法院黨團書記長陳培瑜今（2/4）天質疑，李貞秀可能在學傅崐萁跟徐榛蔚當年的假離婚，因為可以製造出非常多法律的漏洞。她也呼籲，面對所有疑問，請李貞秀自己回答。
李貞秀日前接受BBC專訪時透露，在2023年遞交申請不分區提名的隔天，就與丈夫辦理離婚，因此被質疑並非中國籍配偶。李貞秀今天表示，自己來台灣30年，在這裡生兒育女、落地生根，「女人也不是男人的附庸」，而且5個小孩都是台灣人，每段婚姻都有難處，不希望大家把私事拿去討論。
陳培瑜指出，中選會被提名人所繳交的資料，上面就清楚寫上「自始至終從未具有外國國籍」、「本人沒有在大陸地區設有戶籍，領有中國大陸護照、身分證、定居證」，在《國籍法》規定下，所有民意代表、被提名人都不可以有雙重國籍，也不可以在大陸領有戶籍，李貞秀應該遵守法規，要當中華民國的立委，就請你遵守中華民國法律。
陳培瑜進一步質疑，擔任立委確實有非常多法制上的規定，不管是財產申報，或是對國家效忠的義務，但她要提醒大家，「李貞秀有沒有可能在學傅崐萁跟徐榛蔚當年的假離婚，假離婚可以製造出非常多法律的漏洞。」
陳培瑜再質疑，不確定李貞秀是不是明知自己在《國籍法》上就已經是犯法，所以在擔任民眾黨提名的不分區時，就順便一起假離婚，創造更多法律的漏洞？
最後，陳培瑜說，國人對李貞秀的所有疑問，要請李貞秀自己回答，「你到底是不是假離婚？」
