李貞秀遭貼國安標籤！他酸綠營雙標：國防部孫立方「也沒放棄中國籍證明」

民眾黨執行兩年條款後，新科立委之一的李貞秀雖於3日宣誓就職，其「陸配」身分仍掀起國籍爭議，即便李貞秀公開喊話「無中國國籍」仍難平復質疑，資深媒體人樊啓明指出，國防部發言人、中華民國陸軍中將孫立方同樣沒有提交過放棄中華人民共和國國籍的紀錄，質疑民進黨對於李貞秀、孫立方的個案標準不一。

樊啓明透過臉書指出，孫立方是1982年來台的，適用於1980年施行的《中華人民共和國國籍法》；在該法當中，第9條明定「定居外國」且「取得外國國籍」為自動喪失國籍唯一要件，然而因為中國始終將台灣視為其領土，因此孫立方移居台灣的行為，對中國來說僅屬「國內遷徙」。

國防部政務辦公室主任孫立方中。（資料照，劉偉宏攝）

「換言之，中共現行法律框架下，孫立方技術上仍擁有該國（中國）國籍」，樊啓明表示，孫立方持有的中華民國身分證不被中國承認為外國國籍，當初孫立方被質疑沒有放棄中國籍證明時，一度強調「沒有中國國籍」的說法，是在在中華民國的法律與政治視角下成立。

樊啓明質疑，當年孫立方宣稱「無對岸國籍」被民進黨政府接受，如今李貞秀同樣的說詞，卻被民進黨政府反倒以中國觀點，採取了截然不同的嚴格認定，「這是否標準不一？」

