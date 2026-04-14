李貞秀遭逼退恐大爆破？張育萌揭「新故鄉協會」監事身分：她知道得可多了

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台灣青年世代共好協會理事長張育萌揭露，遭民眾黨開除黨籍的李貞秀其實是柯文哲「新故鄉協會」監事，「她知道得可多了」。（資料照片／李智為攝）

民眾黨中評會昨（13日）正式開除不分區立委李貞秀的黨籍，也代表她同時失去不分區立委身分。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌揭露，李貞秀其實是民眾黨創黨主席柯文哲「新故鄉協會」監事，負責協會的財務收支，可能知道妙天禪師捐贈給協會1000萬元的皮箱金流，「她知道得可多了」。

張育萌昨在臉書發文表示，民眾黨立院黨團總召陳清龍，明明原本力保李貞秀的「中配質詢權」，還氣得找民進黨立委李柏毅辯論，結果陳清龍自己準備好證據，拿到中評會去告李貞秀的狀。陳清龍勸李貞秀，告訴她不分區立委的「公益性質」和義務，結果李貞秀堅持要「獲取金錢」才辭不分區立委。張育萌嘲諷。「民眾黨是什麼脫口秀團體？」

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張育萌揭露，李貞秀是「新故鄉智庫協會」的監事，「就是柯文哲搞來說要『研議國家政策』的那個『新故鄉協會』」。

張育萌指出，柯文哲成立後，帳戶就交給李文宗和李文娟共同管理，後來柯文哲跟妙天募款，就是要給新故鄉協會。他說，妙天拿裝著1000萬元的皮箱，交給柯文哲和新故鄉協會的秘書長蘇進強，最後皮箱被橘子拖走，拿給李文宗處理。

張育萌喊話，「監事就是負責審協會的財務收支，李貞秀是新故鄉協會的監事，黃國昌知道這件事嗎？」民眾黨敢把李貞秀開除，現在，李貞秀沒有黨紀約束了，「新故鄉的錢哪裡收的、怎麼花的，李貞秀知道得可多了」。



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