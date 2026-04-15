李貞秀遭開鍘上政論宣洩怒火 陳宥丞提醒勿作他人玩偶攻擊黨

民眾黨立委李貞秀遭民眾黨開除黨籍後登上政論節目，情緒激動開轟黨內高層。（圖／黃耀徵攝）

民眾黨中評會副主委陳宥丞今（15）日表示，民眾黨今年正處於「危急存亡之秋」，所有白營民代都肩負沉重壓力，勢必要撐起招牌繼續往前走。他也隔空喊話遭開除黨籍的立委李貞秀，盼其仍與白營站在同一陣線，切勿淪為他人玩偶，反過頭來攻擊民眾黨。

出身對岸的李貞秀，短短70天從政生涯畫下句點。她在就任立委初期，即因雙國籍爭議，在國會質詢舞台上屢遭行政機關與部會首長冷處理；隨後又因個人發言風波，引爆黨內砲火。最終經中評會一致裁決開除黨籍。未料她後腳登上政論節目，大肆宣洩不滿情緒，話音到激動之處，甚至劍指黨主席黃國昌為「偽君子」。李貞秀並辯稱，中評會開鍘所列四大罪狀中，指控她曾提出「以對價金額求償」一事並非事實，為自己強力辯護。

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李貞秀在政論節目上接連開火，除情緒宣洩外，也將矛頭對準黨內高層，除了黃國昌，還有民眾黨立法院黨團主任陳智菡，以及前副秘書長許甫皆遭點名。陳宥丞聽聞後感性隔空喊話，期盼李貞秀「不要與魔鬼為伍、與撒旦共舞」。他強調，今年是民眾黨的危急存亡之秋，身處第一線民代承受極大壓力，不僅要扛起民眾黨招牌持續前行，也肩負2028讓在野重返執政的支持者期待。

他呼籲李貞秀繼續與黨站在同一陣線，切勿被當成他人手中的玩偶，淪為攻擊民眾黨的工具，讓「操偶師」在背後操弄其主觀委屈。他也語重心長表示，不希望她在3個月、甚至3年後回頭看這段經歷時，才感到後悔與懊惱。

民眾黨中評會副主委陳宥丞喊話，李貞秀切勿淪為他人玩偶，回頭攻擊民眾黨。（圖／黃耀徵攝）

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