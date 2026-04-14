李貞秀遭開鍘！律師諷：貪污沒事！吹哨者直接開除 超越藍綠的不可思議

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李貞秀遭民眾黨開除黨籍，律師林智群嘲諷，民眾黨的規矩，雙重國籍、貪污不會被開除，但吹哨者會被直接開除黨籍，「超越藍綠的不可思議」。 圖：取自李貞秀臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨中評會13日決議開除中配立委李貞秀黨籍，即日起生效，同時失去不分區立委資格。李貞秀表示，可以接受處分，但不能接受不實指控。對此，律師林智群嘲諷，民眾黨的規矩，雙重國籍、貪污不會被開除，但吹哨者會被直接開除黨籍，「超越藍綠的不可思議」。

民眾黨13日召開中評會，列出李貞秀四大罪狀，包括言行嚴重破壞黨聲譽及黨內和諧、連續性違紀、要求「特定金額」補償作為「辭立委」的對價、嚴重違反黨紀與政治倫理，決議開除其黨籍，李也喪失立委資格。

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對此，林智群發文嘲諷，照民眾黨的規矩，雙重國籍，不會被開除黨籍，貪污被判有罪，也不會被開除黨籍，但吹哨者、講自己人壞話，就直接開除黨籍。

林智群狠酸，貪污的人不會被開除黨籍，檢舉貪污的人，會被開除黨籍，

「超越藍綠的不可思議，新政治長這樣子，我還是先不要好了」。

網友也紛紛留言揶揄「這根本是幫派規矩，民眾堂的幫規」、「白的真的容易髒」、「好笑啦～李貞秀不是被卓榮泰、劉世芳、梁文傑、更或是民進黨搞掉的，是被自己人擺道，還是說真話後直接踢掉」、「這個很民眾黨啊」、「多重標準黨」、「順我者昌 逆我者亡 另北說了算」、「就是獨裁，不然是什麼？」、「當然了，犯罪集團怎麼可能因為犯罪就被除名」、「科學理性務實！」。

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