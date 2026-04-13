李貞秀遭開除爭議連爆！他揭「民眾黨施壓」內幕

政治中心／綜合報導

民眾黨不分區立委李貞秀因近期爆料言論引發黨內大地震，於 13 日 正式遭中評會開除黨籍，隨即引發雙方激烈「開撕」。民眾黨內部要角隨即向媒體爆料，指稱李貞秀曾開口索要高達 420 萬 元的金額，名目為補足其辭任立委後，剩餘 21 個月 任期的薪資。以立委月薪約 20 萬 元計算，這筆「退位補償金」被黨內痛批為獅子大開口，更被中評會定調為意圖將公職職務「對價化」，嚴重侵蝕政黨誠信與政治道德。

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李貞秀遭開除爭議連爆！他揭「中央委員施壓中評委」內幕：白的內鬥內行

民眾黨台北市議員、中評委陳宥丞表示，中評委4月13日再度開會後，確定李貞秀被開鍘。（圖／民視新聞）





面對討錢指控，李貞秀晚間全面反擊，稱自己早有請辭意願，卻在總質詢前不到 1 小時 遭黃國昌、陳智菡、周榆修及陳清龍等 4 人 集體逼宮，強迫她在質詢後立即退位。台灣青年世代共好協會理事長張育萌也加碼爆料，指民眾黨中央委員曾號召黨員施壓中評委，手段極其粗暴。李貞秀哽咽表示，自己身為「終極柯粉」絕不會做出傷害柯文哲的事，但如今卻遭黃國昌下指導棋「先扣帽子再抹黑」，她憤而要求黨部公開所有錄音檔，揭發這場「荒誕的集體霸凌實境秀」。

李貞秀遭開除爭議連爆！他揭「中央委員施壓中評委」內幕：白的內鬥內行

張育萌酸黃國昌，將黨員視為「拋棄式消耗品」。（圖／民視新聞）

複製貼上的內鬥劇本：張育萌酸黃國昌將黨員視為「拋棄式消耗品」





張育萌進一步分析，這種在總質詢期間逼人斷腕的劇本，與一年前吳春城遭遇爭議時的處置如出一轍，顯示在黃國昌領導下的民眾黨，逼宮手段早已「複製貼上」。他諷刺地指出，李貞秀過去在國會質詢時，身旁護航的是陳智菡與陳清龍，如今將她推入深淵的也是這群人，印證了「有黃國昌在的政黨，永遠內鬥內行」的論點。這場政治風暴不僅讓李貞秀在黨內六親不認，更暴露出民眾黨內部為了權力重組，不惜將支持者與黨員視為隨時可丟棄的消耗品。













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