李貞秀遭開除黨籍失立委資格 陸委會說話了

▲李貞秀遭民眾黨中評會決議開除黨籍，失去立委資格。（圖／NOWNEWS攝影中心）

[NOWNEWS今日新聞] 民眾黨中配立委李貞秀爭議不斷，日前因直播脫口指新竹市長高虹安拿了創黨主席柯文哲700萬元遭移送中評會，引發黨內不滿，民眾黨中評會昨日做出決議，開除黨籍處分，即日起生效，李貞秀將失去不分區立委資格。對此，陸委會主委邱垂正今（14）日表示，陸委會作為一個行政機關，因為李貞秀沒有及時放棄她的戶籍跟國籍，所以從《兩岸條例》，她不具有參選的資格；在《國籍法》方面，她也沒辦法履行對中華民國單一忠誠的義務。不過，他也強調，對於中配的參政，政府就依法行政，依法來保障中配在台灣的參政權。

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邱垂正上午接受黃暐瀚廣播節目《POP撞新聞》的專訪，主持人問到，李貞秀的黨籍被開除，就不會是立委了，陸委會有什麼看法？邱垂正表示，陸委會作為一個行政機關，因為李貞秀沒有及時放棄她的戶籍跟國籍，所以從《兩岸條例》，她不具有參選的資格；同時在《國籍法》方面，她也沒辦法履行對中華民國單一忠誠的義務。

邱垂正說，這個事件很單純，就是一個想違法擔任立委的人，在行政機關依法行政之下被拒絕，她跟整個我們中配團體是無關的，絕大部分的中配團體都是合法守法的，都是在台灣安居樂業的，而且也是愛護這塊土地的。

邱垂正指出，因為李貞秀事件把許多的中配捲進來，這對中配朋友不公平，因為李貞秀事件已經耗損了大量的社會成本去討論，加上中配團體往往是被標籤化，引發社會對中配群體，或者是對很多中配都開始投向異樣的眼光，所以還在呼籲我們的社會，絕大部分的中配，還有中配的家人，他們都是熱愛這塊土地，在這塊土地守法、合法的生活下去，跟我們一樣都是在這邊落地生根、安居樂業的台灣大家庭的一分子，還是希望大家要善待中配、協助中配。

邱垂正也指出，當然包括陸委會、海基會，還有內政部移民署，永遠都是服務、協助、輔導中配，可以說是鐵三角，這個工作不會改變，仍然會來落實服務中配的這些生活輔導跟照顧，這是我們的職責，所有的中配朋友都是熱愛這塊土地的，不應該投以歧視的眼光。

主持人詢問，透過李貞秀女士的這個事件，似乎說明中配朋友在台灣的參政會有相關的限制，因為她沒有辦法放棄對岸的國籍這件事情？邱垂正表示，參選民選公職人員，確實有剛剛提到《國籍法》20條，要去放棄中國國籍，因為沒辦法放棄的話，中國很多法律都對你有義務，你要去搜集台灣的情報提供給中國大陸，就是真的是洩漏我們國家機密，真的是很困難，不過造成這個阻撓是中國大陸造成的，並不是台灣政府。

邱垂正強調，另外有一個是「應考試服公職」，在《公務人員法》裡面有一個排除條款，就是說他只要努力去放棄，政府不能歸責於他，他就可以把他安排在非機密性的工作，所以對於中配的參政就依法行政，依法來保障中配在台灣的參政權。

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