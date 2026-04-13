李貞秀遭開除黨籍！他「1句話神翻譯」曝民眾黨狠招 萬人笑：被仙人跳

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政治中心／黃韻璇報導

民眾黨不分區立委李貞秀近期爭議不斷，不只未放棄中國籍問題，她涉及的不當發言不少白營要角也要李貞秀「知所進退」。昨（13）日中評會經過三個半小時的會議討論，七位中評委一致決議，依台灣民眾黨《紀律評議裁決準則》第三十二條、第三十六條，予以開除黨籍處分，即日起生效。民眾黨中評會聲明中列出4大理由，資深媒體人鍾年晃一句話神翻譯，讓萬名網友笑翻。

民眾黨中評會發布聲明指出，依據全台數百名黨員具名檢舉，中央委員會移請本會處置、且經由民眾黨立法院黨團總召陳清龍檢具相關事證提交本會調查，今日中央評議委員會，依台灣民眾黨《紀律評議裁決準則》第三十二條、第三十六條，對李貞秀予以開除黨籍處分，即日起生效。

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李貞秀遭民眾黨開除黨籍處分。（圖／民眾黨團提供）

中評會列出李貞秀4大違紀事實，包含「諸多言論與行徑嚴重影響黨聲譽、破壞本黨和諧」、「連續性違紀」、「視國家公職與支持者之託付於無物，受處分人於2026年4月7日會議上明確將『辭任不分區立委』作為對價，要求獲取特定金額補償，嚴重毀損國家公職之倫理」、「嚴重違反黨紀與政治倫理，經黨團總召陳清龍規勸，說明不分區立委之公益性質與應盡之義務，受處分人仍堅持以『獲取金錢』為辭任不分區立委之前提」。

中央評議委員會評議認為，李貞秀持續性違紀已重創本黨形象，且公職職務不可交易化，李貞秀意圖將辭任公職作為對價，此行為已嚴重侵蝕政黨政治之誠信原則，更愧對支持者對本黨之託付，損害政黨清廉品牌與社會信賴。因此，依《紀律評議裁決準則》第三十二條以及第三十六條，中央評議委員會明快、果決、一致決議黨員李貞秀予以除名處分，即日起生效。

資深媒體人鍾年晃就發文表示，很多人看不懂李貞秀被開除的原因，他翻譯一下，就是因為「民眾黨找不到開除李貞秀的理由，但是又覺得非處理不可。最後李女士妥協說，如果你沒有任何理由要開除我，那至少給我一點補貼吧」，於是民眾黨眾人高呼，「抓到了，你要錢，我開除你」，鍾年晃笑稱，這邏輯好像進入漩渦裡面，在裡面無限迴旋。貼文讓上萬網友笑翻，簡舒培也開玩笑直言「李貞秀被民眾黨仙人跳了」。

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