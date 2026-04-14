李貞秀遭開除黨籍！民進黨團轟：「恐怖情人」 歹戲拖棚終於落幕

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民進黨團書記長范雲、副幹事長陳培瑜今日接受媒體聯訪。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 民眾黨不分區立委李貞秀涉入爭議不斷，昨（13）日遭民眾黨中評會決議開除黨籍，恐將失去立委職務。對此，民進黨團書記長范雲、副幹事長陳培瑜今（14）日接受媒體聯訪時表示，相關爭議「全體國人都已經受不了了」，如今終於告一段落。

立法院今日召開院會，民進黨立院黨團由書記長范雲、副幹事長陳培瑜接受媒體聯訪。

范雲指出，這起事件令人遺憾之處在於，並非民進黨團兩個月前一再提醒的核心問題被正視，也就是高層級民意代表應具備單一國家效忠義務。她表示，李貞秀涉及雙重國籍問題，卻無法提出相關證明，「那當然就是民眾黨團的這齣戲，大家看了是瞠目結舌」。

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陳培瑜則表示，「現在最可以好好睡覺的就是韓國瑜院長了」，她認為，從事件一開始就質疑為何韓國瑜未處理，如今事情告一段落，對各界都是一種解脫。她形容李貞秀與民眾黨之間的關係為「恐怖情人」，並批評民眾黨操弄台灣民主法治，「也是對台灣民主制度來說的恐怖情人」，直言這齣「歹戲拖棚」終於可以落幕。

陳培瑜進一步指出，民眾黨最終除名理由並非雙重國籍問題，而是因李貞秀觸碰「柯文哲天條」，將金流相關內容對外揭露，質疑該黨缺乏民主法治概念，「只是一個家臣制概念的政黨」。

針對未來遞補立委許忠信具有泛綠背景，是否影響立法院合作態勢，范雲回應，民進黨團一向採取開放態度，只要在價值與政策上能合作，「對國家都是好事」。

對於李貞秀指稱曾遭民眾黨內部人士要求在4月7日自行宣布辭職，范雲表示，民進黨無法評論民眾黨內部運作，但從相關訊息來看，「民眾黨真的是法治觀念有待加強」，無論是國際法、兩岸條例或內部運作皆然。

陳培瑜則提到，事件初期不僅民眾黨與國民黨為李貞秀背書，連中國國台辦也曾發聲，但近期國台辦未再表態，「李貞秀應該已經成為中國國台辦、國民黨還有民眾黨的棄旗」。她也指出，過去曾有為李貞秀修《國籍法》的討論，如今相關聲音已消失。

此外，范雲最後也表示，民眾黨仍欠國人一個交代，「到底李貞秀是不是國台辦指定的一席？我們到現在都沒有答案」。

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