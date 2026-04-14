李貞秀遭開除黨籍 白營總召：黨員都該尊重中評會處分

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民眾黨13日召開中評會，決定依台灣民眾黨《紀律評議裁決準則》第32條、第36條，開除李貞秀黨籍，即日起生效。對此，黨團總召陳清龍表示，民眾黨是有制度政黨，中評會也是獨立機關，每一位黨員都應該遵循黨的規定以及中評會最終的處分。

民眾黨團總召陳清龍。（圖／資料照）

陳清龍透過新聞稿表示，台灣民眾黨是有制度的政黨，中評會也是獨立機關，包含他本人在內，每一位黨員都應該遵循黨的規定以及中評會最終的處分。

陳清龍強調，捍衛新住民的權益，讓陸配有自己的代表可以發聲，相信這是柯文哲主席提名李貞秀擔任本黨不分區立法委員時的初衷，也是共榮社會應該追求的方向。

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李貞秀遭開除黨籍。（圖／中天新聞）

陳清龍指出，然而，擔任台灣民眾黨的不分區立法委員，必須拿出高水準的表現，才不會辜負支持者的期待。若有違紀的事實，依照黨的制度，中評會就須依規處理，他本人作為黨團總召，負責與李貞秀委員溝通，也受中評會之邀說明所知的狀況，一切尊重中評會的處分。

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