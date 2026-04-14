李貞秀遭開除黨籍！郭正亮曝這人堅持提名她

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▲民眾黨立委李貞秀遭開除黨籍，也將離任不分區立委。（圖／記者葉政勳攝，2026.04.08）

[NOWNEWS今日新聞] 民眾黨立委李貞秀一上任就因未放棄中國國籍惹議，後續接連失言，遭民眾黨中評會昨（13）日開會決議開除黨籍，即日起生效，聲明中更提及李貞秀經規勸後仍堅持以「獲取金錢」作為辭任不分區立委的補償。對此，前立委郭正亮揭露，當時民眾黨要將李貞秀放上不分區名單時，黨內早有人對她的行為舉止有意見，但是創黨主席柯文哲堅持，才把李貞秀的問題壓了下去。

郭正亮昨在《亮話天下》中表示，李貞秀的問題最後已不是其中配身分或國籍，而是喜歡出風頭，搞些有的沒的！李貞秀怎麼會去扯新竹市長高虹安？而且還傳出，李貞秀是具名檢舉高虹安的人，這就有點太離譜了。

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郭正亮直言，他對民眾黨還是有點了解，當初李貞秀要被提名不分區立委時，民眾黨內部其實就有不同意見！但只是因柯文哲堅持，所以就把李貞秀的種種問題壓了下去，不過，民眾黨內當時就已有人對李貞秀的行為、表現有意見。

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