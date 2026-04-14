李貞秀遭開除！林俊憲爆：中共放棄白營，泡沫化開始了

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民眾黨不分區立委李貞秀13日被開除黨籍，李貞秀憤而開撕黨團。民進黨立委林俊憲評論李貞秀案時，則質疑民眾黨中評會延到昨天才開會處理，這中間政壇大事只有國民黨主席鄭麗文去北京會晤中共總書記習近平。他並分析，李貞秀走人，也代表中共正式放棄民眾黨，同時也是民眾黨泡沫化的開始。

李貞秀13日遭民眾黨中評會開除黨籍，喪失不分區立委資格。（圖／中天新聞）

綠委林俊憲在臉書發文指出，李貞秀被民眾黨開除黨籍一事，有個巧合他覺得很奇怪。李的爭議從2月就開始延燒，民眾黨中評會卻直到9日才說要開會決定其去留，最後又「因故」延期到13日才開會處理。

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林俊憲質疑，從9日到13日政壇有何大事？「當然是鄭麗文去北京的『面聖』之旅啊！」他並回顧徐春鶯起訴書內容指，當初就是中共覺得國民黨「沒救了」，轉而選擇民眾黨，才衍生出後續一系列爭議中配進不分區的事件。現在看來，李貞秀走人，也代表中共正式放棄民眾黨，也是民眾黨泡沫化真正的開始。

另名綠委王義川則在政論節目中稱，回想李貞秀7日在立法院會總質詢的處女秀，當時完全沒有白委到場聲援，而是李貞秀獨自在台上被洗臉，氣氛相當詭異，當天李貞秀投影片結尾還出現感謝「民眾黨」與柯文哲的字幕，可能就是謝幕詞。

民進黨北市議員簡舒培則將矛頭指向民眾黨創黨主席柯文哲，她質疑李貞秀要拿錢才願意請辭不分區立委，「這不是單純違反黨紀，這是把公職當成可以標價的商品」，當初是誰提名的？簡舒培認為，民眾黨欠社會的，不只是一個開除決議，而是一個對支持者、對中配、對全體社會的道歉。

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