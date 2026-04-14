李貞秀遭開除！林俊憲爆：中共放棄白營，泡沫化開始了
民眾黨不分區立委李貞秀13日被開除黨籍，李貞秀憤而開撕黨團。民進黨立委林俊憲評論李貞秀案時，則質疑民眾黨中評會延到昨天才開會處理，這中間政壇大事只有國民黨主席鄭麗文去北京會晤中共總書記習近平。他並分析，李貞秀走人，也代表中共正式放棄民眾黨，同時也是民眾黨泡沫化的開始。
綠委林俊憲在臉書發文指出，李貞秀被民眾黨開除黨籍一事，有個巧合他覺得很奇怪。李的爭議從2月就開始延燒，民眾黨中評會卻直到9日才說要開會決定其去留，最後又「因故」延期到13日才開會處理。
林俊憲質疑，從9日到13日政壇有何大事？「當然是鄭麗文去北京的『面聖』之旅啊！」他並回顧徐春鶯起訴書內容指，當初就是中共覺得國民黨「沒救了」，轉而選擇民眾黨，才衍生出後續一系列爭議中配進不分區的事件。現在看來，李貞秀走人，也代表中共正式放棄民眾黨，也是民眾黨泡沫化真正的開始。
另名綠委王義川則在政論節目中稱，回想李貞秀7日在立法院會總質詢的處女秀，當時完全沒有白委到場聲援，而是李貞秀獨自在台上被洗臉，氣氛相當詭異，當天李貞秀投影片結尾還出現感謝「民眾黨」與柯文哲的字幕，可能就是謝幕詞。
民進黨北市議員簡舒培則將矛頭指向民眾黨創黨主席柯文哲，她質疑李貞秀要拿錢才願意請辭不分區立委，「這不是單純違反黨紀，這是把公職當成可以標價的商品」，當初是誰提名的？簡舒培認為，民眾黨欠社會的，不只是一個開除決議，而是一個對支持者、對中配、對全體社會的道歉。
更多中天新聞網報導
影/民眾黨許忠信遞補立委 郭正亮：他搞不好能幫到謝龍介
民眾黨開除李貞秀 中選會正式公告許忠信遞補立委
李貞秀轉行名嘴？ 網紅Cheap：20天45萬比立委還好賺！
其他人也在看
北韓崔賢號試射艦載飛彈 官媒：金正恩視察表滿意
北韓官方媒體今天(14日)報導，北韓領導人金正恩(Kim Jong Un)監督了新的飛彈測試，從一艘海軍驅逐艦上發射戰略巡弋飛彈和反艦飛彈。 北韓官媒中央通信社(Korean Central News Agency, KCNA)報導，這些武器測試發生在12日，是這個擁有核武的國家近期一系列飛彈試射中的最新一次。 根據北韓中央通信社，兩枚戰略巡弋飛彈各飛行約7,900秒，亦即超過2小時，而反艦飛彈的飛行時間則將近2,000秒(33分鐘)。 北韓中央通信社表示，這些飛彈「沿著朝鮮半島西海(West Sea)上空設定的飛行軌道飛行，並以超高精準度擊中目標。」此處的西海指的就是黃海(Yellow Sea)。 這些測試是從「崔賢號」(Choe Hyon)上進行。「崔賢號」是北韓兩艘5,000噸級驅逐艦的其中一艘，兩艘都是在去年下水。金正恩此舉旨在提升北韓的海軍能力。 北韓中央通信社發佈的一張照片顯示，一枚飛彈從軍艦上發射後，正在初始飛行階段，尾部拖著橘色的火焰。 另一張照片顯示，金正恩從遠處視察試射，身邊圍繞著海軍軍官。 北韓中央通信社表示，金正恩今天聽取了關於另外兩艘正在建造的驅逐艦武器系統規
稱中共惠台措施如「騙婚手法」 矢板明夫示警：恐淪未來施壓籌碼
國民黨主席鄭麗文訪中後，中共隨即於12日推出「10項惠台措施」。對此，日本資深媒體人矢板明夫提出警告，認為接受中共釋出的利益，無異於向「魔鬼要零用錢」，看似有利實則暗藏代價。
李貞秀被開除！立院民進黨團酸「恐怖情人」：成為藍白與中共的棄棋
李貞秀遭民眾黨開除黨籍，喪失不分區立委身份，成為民眾黨史上「最短命立委」。民進黨團副幹事長陳培瑜今（14）日表示，李貞秀被開除的原因是「觸怒柯文哲天條」，而李貞秀是民眾黨的恐怖情人、民眾黨也是台灣的恐怖情人，如今藍、白甚至共產黨都沒為此發聲，看來李貞秀已經成為棄棋。
李貞秀被民眾黨開除！林俊憲直呼這一件事巧合得十分奇怪
[Newtalk新聞] 民眾黨中國籍的中配立委李貞秀，14日因黨紀問題遭民眾黨開除黨籍，李貞秀日前爆料新竹市長高虹安拿了民眾黨前主席柯文哲700萬，被民眾黨群起圍剿，如今吹哨人被開除黨籍。民進黨立委林俊憲直呼，李貞秀終於被開除了，不過有一件事，讓他覺得巧合得十分奇怪。 林俊憲提到，李貞秀的爭議，從2月一直延燒到現在，民眾黨說什麼就是不處理。一直到4月9號，原訂要召開中評會決定她的去留，卻「因故」而延期，一直到今天13號，民眾黨終於開會開除她。 林俊憲表示，9號到13號之間，短短幾天，政壇發生了什麼大事呢？當然是鄭麗文去北京的「面聖」之旅；他之前就講過，李貞秀走人有一個先決條件，就是中共要先找到人能接替她的「工作」。 林俊憲回溯，這時又要再回顧精彩的徐春鶯起訴書，當初中共覺得國民黨「沒救了」，轉而選擇民眾黨，才衍生出後續一系列爭議中配進不分區的事件。 林俊憲認為，如今鄭主席帶領國民黨，親自進京面聖、忠心耿耿，突然「有救了」，那中共還需要前景堪憂的民眾黨嗎？兩件事看似獨立事件，其實有著千絲萬縷的聯繫。真正的對手從來就只有一個，只不過是代理人換來換去罷了。 林俊憲強調，反過來看，李貞秀走人，
大動作餐敘引聯想 陳見賢：只是談縣政
此次餐敘合影中，包括民進黨籍竹北市長鄭朝方也一同出席，畫面引發聯想，與當初陳見賢宣布參選縣長時，跨黨派議員合影支持的情形相似。對此，鄭朝方表示，當天餐敘主要針對各鄉鎮市共同面臨的議題進行交流與討論，並與縣府研商對策。他也感謝副縣長陳見賢與徐元棟提供建議與...
林楚茵評鄭麗文穿搭挨轟、點出輿論異常、網軍大舉出動！籲政府正視…鄭麗文2028動作頻頻？
林楚茵說，鄭麗文就是在把她自己形塑成下一個這個國民黨要出來對抗民進黨選總統的人。當特定言論遭到大量網軍圍剿時，可能使部分民眾降低參與公共討論的意願，進而影響議題的多元聲音...
美女刺客韓瑩與林國漳共組宜蘭隊 用《獵人》精神助攻選戰
民進黨宜蘭市長參選人韓瑩，與同黨的宜蘭縣長參選人林國漳，共組「宜蘭隊」，爭取選民支持，一天跑十幾個行程的韓瑩透露，緊湊生活中，紓壓方式是看動漫，期許自己打選戰能像經典漫畫「獵人」一樣，與夥伴在未知旅途勇敢並肩作戰！(往下繼續閱讀報導)
內幕連環爆…李貞秀揭「高虹安男友每月拿永齡基金會50萬」：她是民眾黨的罪人！
李貞秀直言，自從自己評論高虹安之後，這件事在民眾黨內彷彿成了禁忌話題，「好像這個名字在黨內不能被提起」…
國民黨卡軍購「不只等川習會」…周玉蔻指出「恐拖到6月」：鄭麗文訪美返台後才會正式討論
周玉蔻直言，在鄭習會、鄭麗文「大獲全勝」後，國民黨內如今可說是「一切鄭主席馬首是瞻，她的目標、規劃說了算」…
挺不下去？黃光芹連珠炮狂轟民眾黨是「一人政黨」、最容易「被滲透」
即時中心／綜合報導近來民眾黨各種風波不斷，被視為與白營友好的資深媒體人黃光芹日前開直播時便猛抨民眾黨中央，在創黨主席柯文哲的領導下「人治非常嚴重」，根本不是什麼「科學、理性、務實」、講求制度，就是一人政黨。同時黃光芹也提到，民眾黨是最容易「被滲透」的政黨，許多原待在統促黨的人都轉進民眾黨，「跟八爪章魚一樣分散在你們各地」。
李貞秀被開除黨籍！泛綠學者許忠信遞補 黃國昌：沒有偏藍偏綠問題
民眾黨中評會昨日決議開除中配立委李貞秀黨籍，缺額將由前立委、民眾黨政策會副主委許忠信遞補。不過，許忠信因過往經歷被外界視為泛綠陣營，引發關注。民眾黨主席黃國昌今（14日）表示，在民眾黨沒有偏藍偏綠的問題，「許忠信過去這段時間中，一直跟我們保持密切聯絡，甚至民眾黨今年成立政策委員會時，我也親自邀請許忠信出任副主任委員，許忠信作為學養很好的法學教授，過去也在立法院擔任過立法委員，接下來一定有非常好的表
喊話黃國昌「還我20萬!」 李貞秀：陳智菡、許甫夫婦是民眾黨蛀蟲
[Newtalk新聞] 民眾黨中評會開鍘中配立委李貞秀，民眾黨主席黃國昌證實李貞秀開口要錢補償接下來立委任期薪資及租金才願辭職。李貞秀14日上《有話鏡來講》直播節目還原遭開除黨籍始末，她情緒激動痛批黃國昌「卑鄙、無恥」，強調自己承受政治壓力，喊話黃國昌「還20萬元」，還怒罵民眾黨團主任陳智菡、民眾黨前副祕書長許甫夫婦是「民眾黨蛀蟲」。 李貞秀在節目中抱怨，自己出席中評會時已感受到「結果早就被安排好」，民眾黨「整個大動員，劇本都寫好了，反正就是要開除你的黨籍」，認為整起事件背後有人操盤。她質疑黃國昌主導黨內決策與輿論操作，語氣激動表說「除了黃國昌，還有誰會做出這種卑鄙、無恥的事情？」並表示：「不是我放話，我從來沒有放話過，是誰一直放話給媒體？」 針對不分區立委責任額與辭職之間被指控涉及金錢對價關係，李貞秀堅稱自己從未以辭職換取利益、從頭到尾「都沒有要拿任何人的一分錢。」並提到，今年責任額為120萬元，已繳納30萬元，相關款項多為募款所得，並非個人獲利。如今遭開除，相關金流應有所交代。 李貞秀呼籲黃國昌「不要貪這20萬，把這20萬還給我的捐款人。」並要求：「我刷卡的錢退回給我，謝謝。」李貞
爆李貞秀遭開除前「這人號召施壓中評委」！他：民眾黨內鬥內行
民眾黨不分區立委李貞秀近期爭議不斷，昨（13）日民眾黨中評會討論後，予以開除黨籍處分，即日起生效。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌也爆料，民眾黨中央委員其實早在前一天就號召，只要當天中評會又延期，「就要一個一個打電話給中評委施壓」。
Elon Musk的「萬能應用」拼圖現身！通訊軟體XChat劍指微信、計畫進軍中國，但有撞名問題？
將Twitter徹底改造成「X」之後，Elon Musk打造「西方微信」 (WeChat)的終極願景終於邁出更具實質意義的一步。根據X官方帳號近期預告，全新獨立的通訊軟體「XChat」已經準備就緒，確認將於本週五 (4/17)率先開放iOS版本下載。更令市場訝異的是，這款承載著Elon Musk「萬能應用」 (Everything App)野心的產品，不僅罕見地在初期就原生支援簡體中文，更傳出有意直接進駐中國區App Store，但在正式上線前，恐怕得先面對網路上早已存在的「撞名」與商標爭議。
中信兄弟》昨日對鄭浩均重話！蔡明里發文「覺得金歹勢」：我想我是真的急了！
針對中信兄弟本土投手鄭浩均昨天先發3.1局失8分，疑似與捕手陳統恩溝通不良，單一打席發生2次投球超時，主播蔡明里說重話，但在總教練平野惠一澄清是Pitchcom出狀況，蔡明里在社群平台上發文「覺得金歹勢」，他說：「我想我是真的急了！」
周子瑜爆「秘戀」大9歲許光漢！與女方媽媽合照曝光
娛樂中心／綜合報導在南韓打拼多年的女團TWICE成員周子瑜，不僅有著亮麗外貌，舞台實力更是讓她圈粉無數，日前才在台北大巨蛋的演唱會上淚崩，讓許多台灣粉絲超心疼，沒想到她現在不僅事業有成，在感情上也疑似「名花有主」？近日網路上不斷謠傳周子瑜與大她9歲的男星「許光漢」熱戀中，消息甚至衝上微博熱搜第1名，雙方粉絲反應曝光。
斷開福原愛5年！江宏傑爆同框「小11歲女星」2小時互動全被拍
娛樂中心／巫旻璇報導台灣前桌球國手江宏傑於2016年與日本前桌球名將福原愛結婚，當時被視為台日體壇的模範夫妻。不過之後福原愛捲入婚內情感爭議，兩人最終於2021年離婚，結束這段婚姻。近日有週刊直擊，江宏傑身邊出現一名女子，兩人穿著同色系服裝、互動自然，邊走邊聊氣氛輕鬆，引發外界關注。不過該名女子其實是他過去同經紀公司的師妹林葦妮（木木），當時兩人正於台北市信義區百貨公司拍攝手機廣告。
出車禍被警察「問1句話」別亂答 律師：肇責恐多30%
出車禍被警察「問1句話」別亂答 律師：肇責恐多30%
【Follow法人】外資重砍記憶體！旺宏華邦電成燙手山芋 買超00940逾4.5萬張
台股今（15）日盤中一度觸及37,064點創新高，三大法人買超411.93億元，其中，外資大買557.1億元，兩個交易日合計買超1,246.17億元。分析師表示，外資此波回補主要反映地緣政治風險降溫與資金面轉趨寬鬆，而在全球資金回流與台灣供應鏈優勢支撐下，硬實力就會吸引資金。
匯244萬給兒成鐵證？陳佩琪揭「夫妻9年收入」遭網酸
政治中心／綜合報導民眾黨創黨主席柯文哲涉及多起案件，一審被判17年徒刑、褫奪公權6年，在上週公開的判決書中，揭露柯文哲利用木可公司將政治獻金挪為己用，甚至妻子陳佩琪更匯款給兒子柯傅堯244萬，用以購買股票、基金，但陳佩琪12日發文，表示只是「照往例」轉244萬給小孩。而在今（14）日，她再度發文，公開過去9年的報稅資料的收入總額，再次強調「我們夫妻工作35年， 會沒有244萬贈與小孩？」，開嗆「這樣也要黑？是想做不當連結吧？」。