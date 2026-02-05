李貞秀遲未放棄中國籍 沈伯洋嗆韓國瑜：若不依法解職就是瀆職

沈伯洋5日強調，中國籍人士「絕對不可能」擔任立法委員，並表示如果立法院長韓國瑜不依法解職，就是瀆職。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 民眾黨立委李貞秀國籍爭議持續延燒，儘管她宣稱有前往對岸申請放棄中華人民共和國國籍遭到拒絕，不過民進黨立委沈伯洋今（5）日強調，中國籍人士「絕對不可能」擔任立法委員，因為立委掌握國家預算與機密，依法負有不可妥協的忠誠義務，並表示如果立法院長韓國瑜不依法解職，就是瀆職。

沈伯洋指出，依《國籍法》規定，公職人員在就職前必須放棄其他國籍，過去所有具有雙重國籍的立委皆已完成放棄程序，「中國籍沒有任何理由成為例外或特權」。他進一步提醒，中國《國家情報法》明文規定，中國公民「必須」協助中共蒐集情報，這不是個人選擇，而是法律義務。

「怎麼可能允許一名依法必須協助中共情蒐的人，進入立法院接觸國家機密？」沈伯洋直言，這樣的問題與歧視毫無關係，而是國安與法律底線。

對於有人主張應回歸《兩岸人民關係條例》處理，沈伯洋駁斥，指出《兩岸條例》處理的是身分取得與參選資格，至於「就任規則」則一律適用《國籍法》，法律解釋上毫無懸念，「所謂特別法優先一般法的說法，完全是錯誤解釋」。

沈伯洋也批評將中國視為「不算外國」並援引憲法的說法荒謬至極，強調憲法使用的是「固有疆域」而非「故有疆域」，若依此邏輯推演，甚至會得出解放軍可稱為國軍的荒唐結論，直言「解釋法律不能反現實」。

沈伯洋強調，法律底線非常清楚，只要當事人拿不出有效的放棄國籍證明，就屬於違法就任，韓國瑜身為立法院長，依法就必須予以解職，「否則就是瀆職」。

