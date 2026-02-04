李貞秀還沒放棄中國籍！公督盟喊話立院：屆期未完成應立刻解除職務

記者楊士誼／台北報導

公督盟呼籲韓國瑜別刻意迴避立委雙重國籍與國家忠誠衝突問題，應依法協助資格審查，屆期無法依國籍法完成放棄原籍者，立法院應即刻依法解除其職務。（圖／記者楊士誼攝影）

中配立委李貞秀尚未放棄中國國籍，公督盟今（4）日呼籲立法院長韓國瑜別刻意迴避立委雙重國籍與國家忠誠衝突問題，應依法協助資格審查，屆期無法依國籍法完成放棄原籍者，立法院應即刻依法解除其職務。公督盟也強烈呼籲立院盡速審議預算，並支持「立委赴中納管」等法案。立委的權力來自於2300萬人民，不忠於國家主權的政黨與政客，必將被民主制度汰除。

根據去年立法院公聽會報告指出，許多國家對於雙重國籍歸化者擔任公職之國籍資格與忠誠務衝設有明確規範，美國亦於國安職位設有嚴格身分審查。公督盟認為，我國立法委員擁有預算審查、機密參與及接觸高度機敏國安資訊之權限，更應該以高度安全審查機制來進行審查。

公督盟表示，傅崐萁等人去年提案修正國籍法，企圖為中國人民任職我國公職者免除放棄原籍之義務。若僅因行政困難或政治考量，便於中共國籍設例外條款，將構成不合理的差別待遇，並嚴重違反憲法平等原則。公督盟強調，此舉不僅為特定人士解套，更為國安大開後門，若立法者能自設例外、規避就職資格門檻，將使國籍法第20條形同具文，導致國家安全防線出現系統性漏洞。公督盟呼籲行政部門守住法治防線，針對不符資格者，應展現捍衛我國主權的態度，依法落實解職程序，絕不容許法律出現灰色地帶。

公督盟直言，效忠國家不能只為宣誓時的口號，過去立法院中有少數立法委員，雖然沒有國籍爭議，卻被長期質疑與中國唱和、惡意阻擋國安法案與國防預算，弱化國家防衛能力。這種「違背國家忠誠義務」的行徑早已引發全民憤怒。公督盟也強烈呼籲跨黨派立委盡速審議國家預算，並支持「立委赴中納管」等法案。立委的權力來自於2300萬人民，不忠於國家主權的政黨與政客，必將被台灣民主制度所汰除。

