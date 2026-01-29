李貞秀還沒棄中國籍？柯文哲要SOP 劉世芳反擊：中官網就能申請

民眾黨遞補不分區立委之一、具中配身份的李貞秀。（資料照）

民眾黨將遞補6名新任不分區立委，其中中配李貞秀是否依法放棄中國籍引發關注，前民眾黨主席柯文哲今（29日）還反要求陸委會、內政部應明確講出作業流程（SOP）。內政部長劉世芳則說明強調，法律就是法律，不是SOP，且中國官方網站上就有「退籍證書」。

柯文哲今早面對李貞秀放棄國籍一事，表示政府可以規定法律，「可是你要告訴我怎麼做，流程圖要很清楚」，並稱民眾黨已被這問題困擾快1年。不過，內政部次長董建宏今也在行政院會後記者會說明，依《國籍法》規定，公職人員須在1年內放棄他國籍，沒有任何解釋空間。

劉世芳今主持內政部部務會報會後記者會時也回應，強調法律就是法律，不是所謂SOP，表示《國籍法》20條非常清楚，到職前要提出放棄證明，只是我方容許1年時間完成放棄，她也補充，目前中國官方網站上就有「中華人民共和國退籍證書」能進行放棄申請，劉世芳還以前立委李慶安為例，李因《國籍法》被取消立委、台北市議員資格。

陸委會今也舉行例行記者會，副主委暨發言人梁文傑重申，至今還沒看到李貞秀提出放棄中國國籍申請文件，至於如何提出申請，每個國家規定不一，對岸有關「中國國籍法」規定，放棄國籍要在中國國內向戶籍所在地公安局的出入境管理部門提出，人在國外則向中國駐外使領館申請，不過，李貞秀能否就職不在陸委會權責範圍。





