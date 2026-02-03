李貞秀重申僅拿中華民國護照 放棄中國籍曾碰壁受阻

舉起右手、宣誓就職，民眾黨不分區立委執行兩年條款，後續遞補6位新任立委，其中對於陸配身分的李貞秀是否放棄中國籍引發討論，3日國會新會期報到第2天她也親自對外釋疑。

民眾黨立委李貞秀表示：「貞秀唯一效忠中華民國，我雖然不在台灣出生，但來到台灣落地生根、生兒育女，拿的是中華民國護照，出入大陸一樣用的是台胞證才能入境。其實我跑了2個地方，特別飛了一趟大陸，到目前為止還是無果。」

強調自己從出生到現在只拿過中華民國的護照。而根據內政部指出，1月30日已函請李貞秀依《國籍法》辦理放棄國籍程序，並於2月2日下午將退出中華人民共和國國籍申請表送到她的國會辦公室，更喊話如果就職前沒辦理，立法院應予以解職。而同樣是陸配身分、日前遭解職的花蓮縣學田村村長鄧萬華也到立法院聲援

前花蓮縣富里鄉學田村村長鄧萬華說：「回台灣付出這麼多，我們的劉世芳部長能夠講出這句話，說明她根本不懂人間疾苦。」

李貞秀指出，「我都不知道什麼時候，中華民國的內政部開始幫對岸跑公文了。這邊已經簽署的這些，是一個對岸公安局、出入管理局不受理的文件，在這裡我會轉交給內政部，請他們去放棄看看。」

重申自己不是不願意放棄，而是按照台灣規範到中國申請時處處碰壁，更重申就如陸委會主委邱垂正所言，「在現階段兩岸架構下，沒人可以做到這件事情。」

國民黨立委牛煦庭認為，「在沒有任何明確的法源依據下面，可以隨意指手畫腳，就要立法院聽內政部的話，我覺得此例一開後患無窮。」

民進黨立委陳培瑜表示，「民進黨團今日也不會派人出席，這個有可能有違法立委的宣誓現場。如果韓國瑜院長要變成犯法的幫凶，那我們只能給予祝福。再次呼籲民眾黨，不要把法治問題包裝成政治問題。」

藍營呼籲內政部別片面詮釋法律，否則就是毀憲亂政的行為；綠營則重申，每一個立委辦公室都可以參與機密會議，也可以索取機密資料，除了呼籲行政機關注意，立法院內部也應該要修法，阻止有雙重國籍疑慮者參與、避免配合中國在台灣的操作。