李貞秀鍾情愛馬仕！立院亮相名牌鞋要價4萬 財產申報擁柏金、凱莉包

民眾黨不分區立委、具中配身分的李貞秀於3日完成宣誓就職，除國籍問題持續引發討論外，她現身立法院時的穿著打扮同樣成為外界關注焦點。當天李貞秀以白色上衣、綠色花紋長褲亮相，腳上則搭配高單價名牌鞋款。據悉，這雙皮鞋是法國精品愛馬仕（Hermès）出品，市價接近新台幣4萬元。

根據《鏡周刊》報導，查閱監察院公開的財產申報資料，發現李貞秀似乎對愛馬仕情有獨鍾。在她申報的珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產共11項標的中，就有6項來自愛馬仕，顯示她對該品牌的喜好度頗高。

民眾黨不分區立委名單排名第15名的李貞秀，於2024年參選時依法完成財產申報。《鏡周刊》取得的資料顯示，她在珠寶、古董、字畫及其他類別中，共列出11項財產，總價值為2,399,732元。除愛馬仕商品外，清單中還包括價值31萬元的卡地亞（Cartier）豹鑽項鍊、28萬元的尚美巴黎（Chaumet）JOSEPHINE鑽石項鍊、39.2萬元的梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）飾品、37.6萬元的勞力士手錶，以及33.86萬元的香奈兒（Chanel）2.55包款。

至於李貞秀所申報的6項愛馬仕精品，分別為價值49.8萬元的柏金包、23萬元的Bolide3手袋、25萬元的Lindy26兩用包、同樣要價49.8萬元的Kelly25兩用包、29.7萬元的Constance24斜背包，以及25萬元的Jige Elan晚宴包，整體金額相當可觀。

李貞秀出身中國湖南，因婚姻來台定居，至今已在台灣生活超過30年。先前被問及財產申報內容時，她曾回應，所有資產皆為合法所得，並強調愛美是女性的正當權利。如今在就職立委不到3天之內，李貞秀繼國籍爭議後，再因一身高單價精品名牌，引發政壇與社會輿論新一波討論。（責任編輯：殷偵維）

