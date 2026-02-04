李貞秀鍾愛愛馬仕！財產申報曝光超驚人

▲民眾黨中配立委李貞秀3日正式就任不分區立委，出席宣誓就職、報到的衣裝相當搶眼。（圖／記者嚴俊強攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨中配立委李貞秀3日正式就任不分區立委，根據《鏡週刊》報導指出，經查詢監院財產申報，發現李貞秀在「珠寶、古董、字畫及其他具有相當價值之財產」申報的11個品項中，就有6項是愛馬仕。

根據《鏡週刊》指出，民眾黨不分區立委排名第15名的李貞秀，2024年參選時就依法進行財產申報，取得的李貞秀財產申報中，在「珠寶、古董、字畫及其他」清單共有11項，總價值2,399,732元，除了31萬元的「CARTIER豹鑽項鏈」、28萬元的「CHAUMET JOSEPHINE」鑽石項鏈、39.2萬元的「VAN CLEEF&ARPELS」飾品、37.6萬元的「勞力士手錶」及33.86萬元的「CHANEL 2.55包款」外，更有6項是愛牌愛馬仕，可見她十分喜愛愛馬仕。

《鏡週刊》續指，李貞秀申報的6項愛馬仕品項分別為49.8萬元的柏金包、23萬元的Bolide3手袋、25萬元LINDY 26兩用包、49.8萬元的KELLY 25兩用包、29.7萬的CONSTANCE 24斜背包及25萬元的JIGE ELAN晚宴包。

▲民眾黨中配立委李貞秀上身白衣、下身綠褲，並配上一雙單價近4萬台幣的愛馬仕名牌鞋。（圖／記者嚴俊強攝）

民眾黨中配立委李貞秀3日正式就任不分區立委，國籍問題引發熱議，而她出席宣誓就職、報到的衣裝也引起關注，上身白衣、下身綠褲並配上一雙單價近4萬台幣的愛馬仕名牌鞋，相當搶眼。

