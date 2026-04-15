李貞秀開戰白營！吳思瑤酸「官場現形記」：誰是偽君子只會越來越明

記者楊士誼／台北報導

李貞秀被開除黨籍後，痛斥民眾黨設局害她，民眾黨也指控李貞秀「要錢換辭職」，爆發內鬥。民進黨立委吳思瑤今（15）日受訪表示，民眾黨有好幾次機會可以檢視李貞秀的提名，而民眾黨內鬥等像宮鬥劇一般的精彩環節「恐怕還會演一段時間」。她直言，這場「官場現形記」誰在說謊、鬥爭、睜眼說瞎話，誰又是偽君子？只會越來越明。

吳思瑤上午受訪表示，民眾黨有好幾次機會可以檢視李貞秀的提名，提名之初柯文哲難道不審視法律問題？難道不判斷李貞秀的國籍問題？她說，李貞秀就任前，社會上有許多提醒，是第二次可以踩剎車的機會，如果依照李貞秀昨天所言，也證明黃國昌事實上知道她有雙重國籍，若因此力挺她違法就任，就涉及違法，「第二次的機會，民眾黨依舊包庇護航」。

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吳思瑤說，李貞秀被迫離開，民眾黨發動內鬥式逼退，「我想不要轉移焦點」，李貞秀的離開必然是因為她違反國籍法規定，國家不能讓有雙重國籍者出任立委，這應當是她去職的理由，然如今民眾黨內鬥、牽扯內部人事糾紛、錢財問題與更多像宮鬥劇一般的精彩環節，社會看戲非常入迷，像茶餘飯後的話題，但捍衛國家法治才是最根本的核心。吳思瑤也表示，宮鬥戲恐怕還會演一段時間，這場「官場現形記」誰在說謊、鬥爭、睜眼說瞎話，誰又是偽君子？只會越來越明。

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