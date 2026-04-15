李貞秀開撕民眾黨！陳智菡曝柯文哲「有他的不滿」：對黨內造成很大傷害
政治中心／綜合報導
前民眾黨不分區立委李貞秀遭開除黨籍，喪失立委資格後火力全開大上政論節目，不但將砲口對上現任黨主席黃國昌批評他「偽君子」、「一派胡言」，也將矛頭指向陳智菡、許甫夫婦。對此，立法院民眾黨團主任陳智菡今（15）日被問到柯文哲對此事的評論看法時，陳智菡說柯文哲昨天有跟她提到這件事，確實認為對於黨內造成很大傷害。
李貞秀火力全開，將砲口對準黨內，不但控現任黨主席黃國昌就是要她離開的主導者，更說去年12月8日黃國昌、陳智菡與周榆修仍要求她返中辦理放棄國籍，對此，陳智菡上午在民眾黨記者會後面對提問表示，針對希望李貞秀能夠去做民進黨政府要求她放棄國籍這件事情，都很充分跟她說明過，因為知道民進黨政府會針對她的身分做非常多的文章，為了保護她，希望她窮盡一切可能去做政府要她去做，但她做不到的事情，這個是對於政府的尊重、對選民的承諾。而且要實話的告訴大家政府正在要求人民做一件，做不到的事情是在刁難人民。
陳智菡說，都很清楚地跟李溝通 ，甚至柯文哲明確要求李做這件事，也要求她到中國前，先告知中央黨部的同仁讓大家心裡有準備，也跟她溝通那些步驟是甚麼？結果，她自己決定了自己出發自己去，過程做了甚麼事情都沒有黨內報備，「她的自走其實已經不是第一次」。
陳智菡重申，這件事已經跟李貞秀充分說明溝通，很遺憾她還是以負面跟惡意解讀這件事情。媒體也詢問，柯文哲對於李貞秀砲口對內有何評論？陳智菡透露，昨天柯文哲有跟自己提到這件事，確實柯認為對於黨內造成很大傷害，也對於黨內無辜牽連的同仁特別是對國昌主席的攻擊，「我相信他是有他的不滿」。
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