李貞秀開撕民眾黨！黃捷酸白「標準蠻特別的」：知道違法還放她進立院？

記者楊士誼／台北報導

李貞秀被開除黨籍後，痛斥民眾黨設局害她，民眾黨也指控李貞秀「要錢換辭職」，爆發內部爭鬥。立院民進黨團副書記長黃捷今（15）日表示，黨團一直提醒李貞秀有國籍、偽造文書嫌疑，但民眾黨卻因金錢糾紛、觸犯黨內禁忌被開除，「民眾黨的標準確實是蠻特別的」。黃捷也表示，既然民眾黨知道李貞秀違反國籍法，為何放她進立院？

黃捷上午受訪表示，黨團從李貞秀上任至今就不斷提及，其雙重國籍有疑慮，也有包括偽造文書、詐欺的嫌疑，但民眾黨在過程當中都沒有處理，對國籍法甚至一概不認，違法的爭議也在委員會進行好幾次的衝突與爭辯。

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「但是民眾黨的標準我覺得蠻特別的」，黃捷說，民眾黨一夜之間突然就拔掉李貞秀的黨籍，原因竟然是他們內部的金錢糾紛、黨內民主等，認為她觸犯了黨的禁忌。「民眾黨的標準確實是蠻特別的，跟我們一般福國利民的想法不同，跟大家人民認知的這個民主的價值也不太一樣」。

黃捷批評，反而民眾黨針對金錢糾紛、黨內民主的程序都毫無標準可言。李貞秀也證實民眾黨內知道有雙重國籍，這一點非常明確。而如果如李貞秀所說，黃國昌叫她放棄國籍，那不也就知道李貞秀在資格上有非常大的問題？她直言，既然民眾黨知道李貞秀確實違反了國籍法，不符合立委資格，當初為什麼放她進立法院？這是國民現在最大的疑問。

黃捷也表示，至於說民眾黨內部鬥爭與這兩天上演的「甄嬛傳」，對人民來說是茶餘飯後的話題，但並不是最直接相關、也不是大家所關心的。她也希望民眾黨應重視民主程序與黨內民主，更要讓符合立委資格的人進到立法院，就應該要守法。「這個才是我們在國家法治上面最重要的一件事情」。

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