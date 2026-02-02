李貞秀陷國籍爭議！綠批「表格下載僅30秒」 陳智菡曝：已申請放棄

民眾黨六位新科立委明（3）天將正式宣誓就職，但內政部稱尚未收到中配李貞秀喪失中國國籍的相關文件，應由立法院依法解職，更有官員放話，如果李貞秀不處理國籍問題，行政部門將採取「不配合」手段，甚至拒絕她的索資與答詢。民進黨立委吳思瑤認為，下載表格僅需要30秒，填單提交沒這麼困難；民眾黨團主任陳智菡則透露，李貞秀已按規範申請放棄，並怒轟政府將中配當作政治意識形態的提款機。

李貞秀將成為我國首位中配立委，只是內政部警告，依《國籍法》規定，李貞秀須於就職前辦理放棄中國籍，並於就職日起1年內繳交喪失國籍證明，否則應由立法院依法解職。李貞秀前一天現身黃國昌競總開幕活動，被問及此事僅簡短回應「依照合法合憲方式」，今天到黨中央開會討論優先法案，李貞秀卻玩起捉迷藏，沒有在鏡頭前露面。

有知情官員放話，如果李貞秀無法解決國籍爭議，行政部門將採取「不配合」手段，可以拒絕索資甚至答詢，民進黨委員也認為，接觸機密文件有國安疑慮。民進黨立委吳思瑤坦言，她確實難以相信中共藉由在地協力者，利用各種方式顛覆台灣社會的意圖。她還直接拿出申請表單表示，「退出中華人民共和國國籍申請表」只要花30秒就可以下載，認為下載、填單並交給內政部根本沒有這麼困難。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡則指出，李貞秀其實已經按照台灣的規範，到中國申請放棄國籍，但目前在實務上仍然沒有人能完成放棄中國國籍的正式程序，認為政府是在要求做一件無法達成的事。陳智菡也強調，索資、詢答皆是憲法所賦予的權力，痛批政府把這些中配的新住民當作是他們政治意識形態的提款機。

李貞秀就職前先避風頭，民眾黨新科立委還沒正式上任，就因國籍問題掀起朝野論戰。

台北／黃品寧、蔡昀彤、楊岳達、張元杰 責任編輯／馮康蕙

