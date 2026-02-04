李貞秀陷國籍爭議 藍委：適用兩岸人民關係條例非國籍法

針對民眾黨立委李貞秀國籍爭議，國民黨立委謝龍介4日表示，「中華人民共和國」不被我國憲法承認，所以沒有拋不拋棄國籍的問題，用「兩岸人民關係條例」處理是符合現況。（本報資料照片）

民眾黨新科不分區立委李貞秀因陸配身分陷「國籍爭議」，國民黨立委謝龍介4日表示，「中華人民共和國」不被我國憲法承認，所以沒有拋不拋棄國籍的問題，用「兩岸人民關係條例」處理是符合現況，而非用《國籍法》；他還批，陸配當初參選也通過中選會、內政部審查，結果現在才用國籍法來講根本就是矛盾。

謝龍介表示，陸委會3日的說法，是要表示以憲法跟台灣的法律，針對兩岸人民的處理，就是以《兩岸人民關係條例》，沒有所謂拋棄、不拋棄這個國籍，因為中華人民共和國在憲法裡基本上是不承認的，所以用《兩岸人民關係條例》來處理才符合這個狀況。

謝龍介指出，無論是區域立委還是不分區立委，當初在參選時都一定把所有資料送到中選會、內政部去審查。結果審查通過以後，內政部再另外用《國籍法》來稱李貞秀沒有拋棄國籍？基本上「拋棄國籍」是我國有承認的國家，像美國、日本、韓國，但在兩岸裡面，不存在這樣的意義。

謝龍介說，很多陸配可能都是支持民進黨，那支持民進黨這些人，難道也要懷疑他會出賣台灣嗎？既然嫁到這裡來，也經過長期的考核，而且取得台灣的身份認同，跟取得台灣的身份證。他是用中華民國的身分證來參與公職選舉，你同意他參選，他也當選了，結果你不同意他繼續任職，這個就是相互矛盾。

