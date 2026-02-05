李貞秀陷國籍爭議 郭正亮直問民進黨：為什麼他就可以

民眾黨遞補不分區立委李貞秀雙重國籍爭議繼續延燒，中選會頒發當選證書，但是內政部長劉世芳透露將拒絕李貞秀索資密件。前立委郭正亮質疑，內政部長劉世芳是總統賴清德指示的，就是來找碴；就說妳當立委，沒有放棄中華人民共和國國籍，只有除戶籍，沒有除國籍，就不能當立委。同樣出身於中華人民共和國的國防部發言人兼政務辦公室中將主任孫立方，為什麼就可以？

針對李貞秀雙重國籍爭議，郭正亮5日在中天《大新聞大爆卦 》節目中表示，簡單講，就是中華人民共和國和中華民國互不承認，所以根本不是總統賴清德所講的互不隸屬。因為互不承認，所以不是按照《國籍法》在運作，兩岸就按照《兩岸人民關係條例》來運作，所以是入台證，我們去那邊就是台胞證，你去大陸也不用出示護照。

郭正亮接著表示，《兩岸人民關係條例》法律的位階，是高於《國籍法》，當初制定的特別條例。他質疑，內政部長劉世芳是總統賴清德指示的，就是來找碴，就說妳當立委，沒有放棄中華人民共和國國籍，只有除戶籍，沒有除國籍，就不能當立委。

郭正亮指出，民進黨解釋一下，我們國防部發言人兼政務辦公室的中將主任孫立方，有沒有放棄中華人民共和國國籍，他來台灣也很久了，他對孫立方也沒有意見，可是要就法論法，孫立方當初是跟家人在文革時到日本探訪親友，投奔自由，所以政治立場絕對沒問題。

郭正亮更點出，問題是，孫立方沒有回去辦取消中華人民共和國國籍，他這個身分變成反共義士，怎麼辦？以前台灣還有一堆反共義士，他們有放棄中華人民共和國國籍嗎？如果沒有，孫立方還能當國防部的中將，他可以看到的機密也超過李貞秀，為什麼就可以？他不禁說，一個國家如果用政治做決定， 不按法律做決定 ， 國家就亂了。

