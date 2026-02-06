李貞秀陷國籍爭議！1關鍵媒體人「揭滿滿惡意」：就是壞

政治中心／徐詩詠報導

因二年條款遞補上任的民眾黨立委李貞秀，因中配國籍問題陷入爭議。雖然李貞秀主張自己已提出放棄中國國籍申請，但遭當局拒絕。對此，資深媒體人吳崑玉痛批李貞秀惡意十足，指出對方曾辦過離婚等繁瑣程序，如今卻連預先填表、繳交至內政部都不願意，反而拿著正本開記者會，就只是為了破壞台灣法律尊嚴，「那就是壞啦」。





吳崑玉日前登上《新聞！給問嗎？》節目專訪，談到李貞秀的國籍問題時強調，針對中配擔任公職一事，陸委會其實早已做出從寬解釋，政府也知道中共不會讓中配成功申請放棄國籍，因此將認定標準放寬為「只要有做出放棄的動作」，並將相關文件送交內政部、陸委會，就會認定這一年的立委資格沒有問題。他認為，李貞秀全程就是在耍賴。

李貞秀陷國籍爭議！1關鍵媒體人看不下去「揭滿滿惡意」：就只是壞

劉世芳定調將不會提供機密資料給李貞秀調閱。（圖／民視新聞資料照）





此外，李貞秀還有一項舉動，讓吳崑玉認為帶有惡意。吳崑玉指出，李貞秀於3日召開記者會時所持的是申請正本，他認為李早就應該在就職前，將相關文件送至主管部會，記者會只要拿影本即可。他直言，李貞秀這一連串行為，目的就是藉此破壞中華民國政府的法律尊嚴與法律邊界，「這就是惡意行為」。吳崑玉強調，李貞秀連離婚這種繁瑣手續都能辦妥，如今卻連填表都不願意，擺明就是來破壞法治，「那個就是壞啦」。

吳崑玉認為，李貞秀在就任前不提交正本，反倒拿該文件來開記者會，擺明就是在破壞法治。（圖／民視新聞資料照）





