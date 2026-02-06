李貞秀陷放棄「國籍」爭議 蕭旭岑：陸委會失職、劉世芳瀆職

民眾黨立委李貞秀。陳祖傑攝



記者周志豪／台北報導

民眾黨陸配立委李貞秀就職後，綠營猛攻放棄陸籍問題。國民黨副主席蕭徐岑今聲援批評，「李貞秀事件是陸委會失職」，陸委會應該站出來告訴內政部長劉世芳，根據兩岸關係條例，其實李並沒有涉及國籍法問題。

蕭旭岑也建議，李貞秀應狀告劉世芳瀆職，未來國民黨重新執政一定要彈劾劉世芳這個極其惡劣的政務官，用政務官權力迫害陸配，有違政務官所為；立院也應硬起來，李既然已經宣誓就職，要求放棄國籍在法律上站不住腳。

蕭旭岑也舉例，陸委會新聞稿曾表示，台商在大陸所得全被歸為境內所得，要視為台灣內方式繳所得稅；收錢就是一個中國，說在大陸賺的錢是境內賺的錢，怎麼現在政治上要迫害、打擊政敵，要迫害陸配，兩岸就變成兩國？

蕭旭岑揶揄，財政部用一中原則處理稅的問題，對台商課稅與房屋買賣，如今劉世芳卻要搞陸配，一個台灣兩個政策，這才是真的「一國兩制」，精神分裂。

「我們就是一中憲法」，蕭旭岑表示，依前總統蔡英文所說的憲法一國兩區架構，大陸地區轉回台灣地區人民，並沒有涉及國籍轉換問題，且兩岸關係條例位階是特別法優於普通法，不應讓李貞秀陷入要不要放棄國籍變成爭議。

蕭旭岑質疑，一般人可能誤以為大陸是另一國家，劉世芳身為部長怎麼不知道？陸委會主委邱垂正還有學者良知，微弱的反駁說明沒有國籍可以放棄，放棄國籍是不可能的，且兩岸條例優於國籍法，劉還在那講應該放棄國籍。

蕭旭岑說，李貞秀是來自大陸地區，只有戶籍轉換問題。

