李貞秀雙重國籍爭議 民進黨建議民眾黨應考慮換人

（中央社記者林敬殷台北5日電）民眾黨不分區立委、陸配李貞秀是否放棄中國國籍引發關注，內政部長劉世芳表明不提供密件以上資料給李貞秀。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天說，民眾黨應慎重思考讓適格、合法、沒有爭議的人擔任立委，就不會引發行政部門困擾。

李貞秀宣誓就任立委，但因是否放棄中國國籍引發爭議。劉世芳昨天表示，不是霸凌陸配，而是法律規範當選立委須放棄母國國籍，否則會有忠誠問題，會盡量要求內政部不提供李貞秀密件以上資料。

鍾佳濱上午在立法院輿情回應記者會表示，整個社會都不能接受李貞秀的發言，就算說出「我是唯一中華人民共和國的國籍」是口誤，也都讓民眾憂心。

對於劉世芳表明不提供機敏資料給李貞秀，鍾佳濱說，這不是行政院問題，而是民眾黨的問題．只要李貞秀不進入立法院擔任立法委員，這些問題都迎刃而解。

鍾佳濱表示，像李貞秀這樣的發言及認知，民眾黨應該好好考慮，不分區排名在李貞秀後面的人，例如民眾黨立法院黨團主任陳智菡，只要民眾黨提出適格、合法、沒有爭議的人擔任立委，就不會引發行政部門困擾。

鍾佳濱說，在野黨還曾提案修國籍法，要讓具有雙重國籍，尤其是具有中華人民共和國國籍的人，可以擔任中華民國的公職人員，其動機跟目的沒法判斷。

鍾佳濱說，中華民國法律制度相對健全，在台灣的所有來自其他國家的人民，都應該循合法途徑，如果有任何不法，都會受到相關司法調查。（編輯：謝佳珍）1150205