李貞秀難除籍！他曝理由力挺：有資格當立委

▲民眾黨立委李貞秀將遞補成為我國首位中配立委。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨黃國昌、黃珊珊等6位立委將於明日請辭，候任立委李貞秀將遞補成為我國首位中配立委，但她至今沒有放棄中華人民共和國國籍，再度面臨公務人員觸犯國籍法疑慮。對此，媒體人黃暐瀚3日指出，中國國籍法可以放棄的狀況是「外國人近親屬、定居外國、有其它正當理由」，但中華人民共和共國不會承認中華民國，跑去跟公安講，有極高機會不會同意；黃認為，李貞秀已經宣誓「效忠中華民國、誓死捍衛中華民國」，用的也是中華民國護照，有資格當中華民國的立委。

黃暐瀚3日在《少康戰情室》中表示，根據中國國籍法，有3種狀況可以放棄，分別是「外國人近親屬、定居在外國、有其它正當理由」，然而中華人民共和國不會承認中華民國，所以前2種都沒有辦法，而其它正當理由，真的跑去跟公安講、去做申請，有極高的機會是不會同意的。

黃暐瀚認為，李貞秀現在是立法委員，而且是合法的，因為已經做了放棄的動作，在宣誓就職後，就已經告訴大家，去申請但公安不讓跑公文，用的就是退出中華人民共和國國籍申請表，李貞秀已經填了，人也去了，到了現場沒有辦法完成。

黃暐瀚直言，李貞秀1993年來台，已經33年，也是5個台灣之子的媽媽，台灣目前也有30多萬陸配，就是一個立委的配額，所以李貞秀應該是可以有一個族群的代表，李貞秀模式是可以參考的，她已經在立法院宣誓時，告訴大家「我效忠中華民國、而且國籍就是中華民國，如果發生任何嚴峻狀況，我會誓死捍衛中華民國」，用的也是中華民國護照的時候，有資格當中華民國的立委。

