李貞秀首質詢「卡詞」藏隱情？獨自遭卓榮泰洗臉 王義川憶詭異一幕驚呆

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政治中心／施郁韻報導

民眾黨立委李貞秀日前因在直播中，爆料新竹市長高虹安收受創黨主席柯文哲700萬元，言論引發黨內反彈，遭移送中評會裁處。李貞秀13日被依台灣民眾黨《紀律評議裁決準則》第三十二條、第三十六條，予以開除黨籍處分。對此，民進黨立委王義川回憶，李貞秀在立法院會質詢處女秀「詭異」一幕，終於恍然大悟。

民眾黨中評會指出，李貞秀違紀事實如諸多言論與行徑嚴重影響黨聲譽、破壞黨內和諧，曾視國家公職與支持者之託付於無物，於2026年4月7日會議上明確將「辭任不分區立委」作為對價，要求獲取特定金額補償等。經中評會評議認為，李貞秀持續性違紀已重創民眾黨形象，且公職職務不可交易化，李貞秀意圖將辭任公職作為對價，已嚴重侵蝕政黨政治之誠信原則。

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中評會二分之一以上委員提案、三分之二以上決議通過，依台灣民眾黨《紀律評議裁決準則》第三十二條、第三十六條，予以開除黨籍處分，即日起生效。針對民眾黨指控要求「金錢補償」才辭立委，李貞秀回應「不拿一分錢、不求任何職位」，並爆出黃國昌等人，控訴「2026年4月7日，在距離本人立法院總質詢不到一小時之際，包括黃國昌、周榆修、陳智菡、陳清龍四人集體要求本人於該場總質詢結束後，公開宣布辭去立法委員職務。」

4月7日為李貞秀上任立委後，第一次在立法院會登場質詢，結果行政院長卓榮泰拒絕備詢。王義川13日在政論節目提到，當天院會質詢時，沒見到其他民眾黨團的人幫忙李貞秀，讓她獨自一人在質詢台上尷尬，遭卓榮泰「洗臉」，讓他覺得反常。

王義川回想李貞秀當天質詢的投影片，最後可見到「謝謝台灣民眾黨、謝謝柯文哲主席……」等字幕，他猜測為何質詢最後要謝謝黨跟主席，如今看到李貞秀反咬黃國昌等人施壓退位的事，驚覺當時李貞秀是否被逼著發表請辭立委聲明，因此投影片出現以上的字幕，沒想到李貞秀不願意配合，被稱為違反「黨團運作」。

政論主持人提到，當時李貞秀被外界調侃質詢時結巴、語塞，是否為李貞秀手上拿的質詢稿寫的是請辭聲明，但李貞秀不想照念才卡詞，王義川回應「應該是」。

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