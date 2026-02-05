李貞秀「國籍」難解！林濁水建議仿效美國作法

這個月3日剛宣誓就職的民眾黨不分區立委李貞秀，卻因為「國籍」問題引發爭議，李貞秀強調早已申請放棄中國籍但不被受理，這一點陸委會主委邱垂正也證實，陸配有「放棄困難」的問題，卻不為內政部所接受，對此前民進黨立委林濁水建議，可修法仿美國外籍人士歸化的程序，讓她公開宣誓放棄中國國籍並宣誓唯一效忠我國。

民眾黨不分區立委李貞秀因國籍問題爆發爭議（攝自李貞秀臉書）

林濁水今（5日）在臉書發文，表示李貞秀出示機票、文件指出，去年曾赴對岸辦理放棄中華人民共和國國籍，但不被受理。而且陸委會主委邱垂正也承認，陸配放棄中華人民共和國國籍有困難。

既然李貞秀「努力」出示機票、文件指出，去年曾赴對岸辦理放棄中華人民共和國國籍，但不被受理，明確承認當中華民國立委尤重於保有中華人民共和國國籍的情況下，林濁水認為，民進黨何不正面肯定，並修法仿美國外籍人士歸化的程序，讓她公開宣誓放棄中國國籍並宣誓唯一效忠我國？

林濁水表示，若藍白抵制修法不只直在民進黨曲在藍白，且曝露藍白和台灣主流民意嚴峻對立的窘境而難以再轉移焦點並藉題發揮。這樣才是堂堂正正大方之道。

