李貞秀「大暴走」當笑話看？綠委劃重點：關鍵看黃國昌怎麼回

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民眾黨不分區立委李貞秀被開除黨籍後，痛罵黃國昌「卑鄙、無恥」，綠委林俊憲認為，李貞秀言論看看就好，重點在黃國昌怎麼回應。 圖：金大鈞 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨不分區立委李貞秀遭開除黨籍後，連日登上各大政論節目頻頻爆料，反咬民眾黨主席黃國昌及黨團主任陳智菡等人，引發外界關注。對此，民進黨立委林俊憲今（15）日發表看法，提醒外界理性看待相關言論。

民眾黨中評會日前開鍘中配立委李貞秀，指涉其開口要錢補償接下來立委任期薪資及租金才願辭職的「對價關係」。李貞秀在政論節目上更情緒激動痛批黃國昌「卑鄙、無恥」；也批評陳智菡和許甫夫婦，直指兩人是「民眾黨的蛀蟲」。

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然而，林俊憲表示，李貞秀這幾天「大暴走」，雖然話題性十足，但仍建議外界「旁觀『狗咬狗』、當笑話看就好」，並直言她的說法「不用信」。

他進一步指出，事件真正值得觀察的重點，並不在於李貞秀本人的爆料內容，而是民眾黨主席黃國昌及其團隊的後續反應。

林俊憲也提到，自己之所以會有這樣的判斷，「也沒什麼，只不過是與中共交手多年，鍛鍊出的一種直覺罷了」。

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