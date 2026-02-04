李貞秀"擁中國國籍"當立委！律師曝"嚴重後果"！

【論壇中心/綜合報導】



民眾黨新科立委李貞秀宣誓就職，國籍問題持續成為外界關注焦點，她也秀出相關表格證明，自己嘗試放棄中華人民共和國國籍，不過卻被民進黨議員抓包，表格錯誤百出，上面的資料也像臨時亂填，而對於有官員擬不配合李貞秀的質詢，李貞秀今回應，若有政府官員拒絕立委質詢，將會去監察院檢舉瀆職。

執業律師陳君瑋在《頭家來開講》節目中指出，「難道我們台灣非要李貞秀當立委不可嗎」，到底有什麼重要的理由，非要她當立委，「她有這麼大牌嗎」，況且她還是不分區立委，她拿的是投給民眾黨的票，而不是投給她個人的，如果真的不不符合資格，李貞秀該退就退，讓位給遞補上來的人，也許會更有戲，陳君瑋更提到，若如同中評社講的，「李貞秀是中國的試金石」，那下一步他們或許會測試，立法院院長也可以有中國籍，也可以推派一個有中國籍的人來選總統，這就是中國悄悄的在台灣埋下一個禍心。

