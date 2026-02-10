李貞秀「放棄中國籍」文件遭內政部打臉！劉世芳：未見任何官方收件戳章

記者盧素梅／台北報導

中配李貞秀３日正式宣誓就職民眾黨立委，針對國籍爭議，她受訪出示曾回中國想嘗試辦理放棄中華人民共和國國籍的機票、車票作為證據，但因對岸認為「台灣不是外國」，不讓她放棄國籍。對此，內政部長劉世芳今（10）日表示，李貞秀的退籍文件中未看見任何官方收戳章，所以無法認定其是否有進行申請的動作。另外，前立委麥玉珍是由立法院告知已有退籍文件及相關程序完備，所以李秀貞若提出相關退籍文件應送交立法院，因為立法院為其解職就職機關。

劉世芳今天接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪表示，內政部當初有給予相關退籍程序表單給予李貞秀參考，且有許多候選人也因擔任公職而除去其外國國籍，所以她基於善意提醒，但內政部卻始終無法得到李貞秀的申請證明；且李甚至將申請表給予內政部同仁，並希望內政部代為放棄，但放棄國籍需要本人親自才能放棄。

劉世芳直言，李貞秀可能曾經回去家鄉，但可以看到李貞秀文件上並未有退件章、以及任何有收件官戳，過去民眾黨有人提及，李貞秀在報到就職之前會有完整的程序，但顯見李貞秀的退籍文件上未有任何章戳，若取得完整證明文件，李貞秀需將文件寄給立法院，因主管解職跟就職的機關為立法院。

劉世芳說明，內政部非為立法委員的解職機關，內政部為鄉鎮市首長以下的解職機關，例如花蓮縣過去曾有一位鄧萬華村長，在擔任村長期間未放棄國籍，所以解職機關為鄉鎮公所，但鄉鎮公所未解職，內政部就可以向下代判；另外，史雪燕過去曾為南投縣議員，卻因在期限內未依國籍法提出放棄外國籍證明，所以內政部有職權解職。

劉世芳強調，根據《國籍法》20條，寫得很清楚，立委解職機關在立法院，如果規範到國民權利義務不能用行政命令代替。」她也說，外籍人士擔任公職國籍法有一年的緩衝時間，也是擔心母國不讓放棄國籍，全世界不讓人放棄國籍的國家僅有阿根廷，但放棄中華人民共和國國籍的人民非常之多，目前李貞秀是連寄申請都沒寄出去，即便是口頭告知，但也要告知是中國何處官方機關。

劉世芳直言，中華民國國民兼具外國國籍者，擬任公職應由到職前放棄外國國籍，並於就到職一年內，完成喪失該國國際籍取得證明文件，內政部也已告知李貞秀需在到職前提供立法院有關退籍證明；其中有關國籍法規定，有兩個認定，她若有提供立法院，則立法院提供影本，或由李貞秀提正本給內政部。

