李貞秀「放棄婚姻卻不放棄中國籍」 簡舒培質疑柯文哲「到底存什麼心」

民眾黨6名新科不分區立委正式遞補就職，但中國籍配偶李貞秀的國籍問題，成為爭議焦點；民進黨台北市議員簡舒培就質疑，李貞秀為當立委可以拋棄婚姻，但不能拋棄中國國籍？另外前主席柯文哲，硬要塞中國人當台灣立委，「到底存什麼心」？

是何居心？針對民眾黨新科立委李貞秀的中國籍問題，台北市議員簡舒培在臉書發文質疑，李貞秀為了立委可以拋棄30年婚姻，「卻不願拋棄中華人民共和國國籍」？

簡舒培認為，先不提「有沒有護照」跟「有沒有國籍」完全就是兩回事，也不提在30年前沒有兩岸直航的年代，李貞秀如果沒有中華人民共和國護照，到底是怎麼來到台灣的。就一件事：當中華民國的立委，只有「中華民國」一個國籍，很難嗎？

且根據公開資訊，李貞秀1973年出生於中國湖南，1993年嫁到台灣。不過，李最近接受BBC專訪時透露，在2023年遞交申請提名的隔天，就與先生辦理離婚；也就是說，李貞秀現在就是一個紮紮實實的中國人，而不是所謂的「中國籍配偶」。

簡舒培直指，李貞秀為了可以當中華民國立委，不惜放棄30年的夫妻關係，卻不能為了中華民國立委的職務，在2年時間裡設法放棄中華人民共和國國籍？「原來，在李貞秀的心裡，中華人民共和國的國籍＞中華民國立委的職位＞30年夫妻！」

李貞秀不斷瞎扯台灣政府刁難她，但出身中國的李貞秀應該很清楚，一個不民主的政府，真正要刁難一個人的時候，「可不會給你2年時間慢慢想辦法」，甚至依國籍法規定，還要再給你1年時間，完成喪失外國籍及取得證明文件。

「這就是民主台灣」，簡舒培總結，法律對待任何人都一視同仁，但民眾黨前主席柯文哲老愛把「該怎麼辦就怎麼辦」掛在嘴上，卻偏要無視國籍法規定，硬要塞個不放棄中國籍的人來當立委，「到底存什麼心！」





