李貞秀「有棄中國籍」被退！劉世芳打臉：文件沒官方戳章

政治中心／徐詩詠報導

民眾黨立委李貞秀日前因中國籍問題屢受爭議，她更主張自己曾向中共當局申請「放棄國籍」，但未果遭退回。對此，內政部長劉世芳今（10）日稍早受訪時強調，在李貞秀所提出的相關文件中，並未看見任何官方收戳章，因此無法認定其是否曾進行申請的動作。





劉世芳登上《中午來開匯》接受資深媒體人黃光芹專訪，首先提到退籍程序本來就有提供相關流程與表單供李貞秀參考，也不諱言過往有不少候選人因擔任公職，皆依規定去除外國國籍。劉世芳指出，內政部基於善意提醒，但始終無法取得對方所提供的申請證明，李貞秀還一度要求內政部代替她申請放棄國籍。

李貞秀主張「有放棄中國籍」被退！劉世芳1句打臉：文件沒官方戳章

劉世芳指出李貞秀提供文件，並未有官方戳章。（圖／內政部提供）





根據《國籍法》內容，立委的解職機關在立法院，若涉及國民權利義務，則不能以行政命令代替。劉世芳進一步說明，外籍人士擔任公職，依法有一年緩衝期，而全世界不允許放棄國籍的國家僅有阿根廷，放棄中華人民共和國國籍則是非常困難。

劉世芳直指，李貞秀連申請文件都沒有寄出。（圖／民視新聞資料照）

劉世芳指出，李貞秀所提出的文件上並未看見任何官方戳章，此外，她更直指李貞秀連申請文件都沒有寄出，就算是口頭告知，也必須清楚說明是向中國哪一個官方機關申請。至於李貞秀究竟該完成哪些步驟，才算符合相關程序，劉世芳也說明有兩個認定方式：其一是由李貞秀提供給立法院，再由立法院提供影本；其二則是由李貞秀親自將正本文件提送內政部。





原文出處：李貞秀主張「有放棄中國籍」被退！劉世芳1句打臉：文件沒官方戳章

