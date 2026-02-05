李貞秀「未放棄中國籍」！國台辦竟扯「兩岸同屬一中」批民進黨打壓中配

記者盧素梅／台北報導

國台辦發言人陳斌華。（圖／翻攝畫面）

中國籍配偶李貞秀3日宣誓就任不分區立委，但仍未放棄中華人民共和國國籍的爭議延燒，對此，中國國台辦今（5）日表示，世界上只有一個中國，「兩岸同屬一中」，根本不存在所謂的國籍或放棄國籍問題，對民進黨不擇手段打壓在台中配表示堅決反對。



依照《國籍法》規定，李貞秀必須在就任1年內放棄中國國籍，但她聲稱對岸不受理放棄中國籍。對此，內政部重申，李貞秀若因放棄中國國籍申請遭拒，仍須提出佐證文件，以確認在就職前已辦理相關程序。



國台辦上午舉行例行記者會，對於李貞秀聲稱無法放棄中國國籍一事，國台辦發言人陳斌華表示，「世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，根本不存在所謂的國籍問題，也不存在所謂放棄國籍的問題。」



陳斌華批評，民進黨頑固堅持「台獨」立場，赤裸裸販賣「兩國論」，蓄意挑釁「兩岸同屬一個中國」的歷史和法理事實，不擇手段打壓在台中國配偶，中方對此堅決反對，並指控「民進黨種種惡行，已經招到愈來愈多台灣民眾的強烈反對」。

