李貞秀「沒放棄中國籍」能當立委？綠委狠打臉：就職恐犯中國5法規

民眾黨「2年條款」屆滿，6名不分區立委大換血，擁有中配身分的李貞秀今（3）日宣誓就職，面對國籍爭議，她表示自己親自飛了一趟中國，但當地機關態度為「台灣又不是外國」，因此放棄國籍以失敗告終。對此，民進黨立委吳思瑤提出中國「5大法規」示警，若中國國民未配合國安需求提供資訊，會涉有刑責、被處罰，「李貞秀不是陷自己於困境當中？」

針對外界質疑，將中華人民共和國國籍文件，最後要給中華民國內政部認定，似乎是「自降國格」的做法。對此，吳思瑤回應「怎麼會是自降國格呢？這完全就是捍衛台灣的主權，恰恰相反」。

吳思瑤進一步說明，李貞秀就職是法治問題，而非政治問題，法律之前人人平等，《國籍法》行之有年，規範在台灣擔任公職不能有雙重國籍，而她從參選議員到立委，每次也都要在文件上切結「我沒有雙重國籍」。

副總統蕭美琴當年當選僑選不分區立委，也馬上放棄美國國籍，吳思瑤強調，「法律之前人人平等，沒有人享有特權」。此外，李貞秀宣誓時說「余誓以至誠，恪尊憲法，效忠國家，代表人民依法行使職權」，立委要效忠中華民國憲法，也要依法行使職權，這是每個立委的職責。

「要當立法委員，而不是違法委員」，吳思瑤指出，她特地去查詢，若李貞秀沒有放棄中國籍，必然得服從中國法規，包括《中華人民共和國憲法》、《中華人民共和國國家安全法》、《中華人民共和國國家情報法》、《中華人民共和國反間諜法》以及《反分裂國家法》。

吳思瑤說，這些中共現行法律，明定若中國國民未配合國安需求提供資訊，會涉有刑責、被處罰，「李貞秀不是陷自己於困境當中？」，擔任台灣的立委對人民是有責任的，應當非常慎重行使職權。

內政部昨日將「放棄國籍申請書」送至李貞秀辦公室，吳思瑤認為，今天李貞秀完成就職，不等於就職合法，必須出具資訊，向中華民國政府表達願意放棄中國籍、提出證明。至於到底有沒有提出證明，只有李貞秀本人和立法院知曉，吳思瑤說，要是李願意服從中華民國憲法、服從《國籍法》，就出具證明函轉內政部。

吳思瑤直指，內政部服務到家、提供資料，民眾黨不要再找藉口推三阻四說，說沒辦法辦理；且基於要求立委不要成為「違法」委員、服從台灣法律，該作法也是保護李貞秀個人、保護台灣「準立法委員」。

談及中國5大相關規範，吳思瑤重申，如果李貞秀不放棄中國籍，恐怕也會觸犯中國法規，「保護自己同時履行對人民的承諾」，這些作為都非常清楚。

