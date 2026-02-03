李貞秀「火速斷開」台灣尪 網怒轟：已離婚的中國人！

政治中心／江姿儀報導



日前民眾黨「2年條款」屆滿，共有6席不分區立委將換人當，今（3）日身為中配的李貞秀遞補，成為首任中配立委。沒想到外媒《BBC》爆料，李貞秀於遞交爭取提名的隔日，與台灣老公辦離婚。對此，李貞秀受訪解釋，透露「很友好的分手」，承認與前夫和平分開。風波持續延燒，部分網友認為李貞秀身分認定上屬於「已離婚的中國籍人士」，而非台灣中配，直接砲轟「李貞秀根本不是中配，而是已經離婚的中國人，跟台灣完全無關」。





李貞秀民眾黨立委李貞秀今（3）日宣誓就職，中配身分惹議。（圖／民視新聞）

遞交爭取提名隔天「火速離婚」！李貞秀稱：很友好的分手

李貞秀今（3）日遞補成為民眾黨新立委，不過她卻因以中配身分參政惹議，相關問題引發外界關注。根據《BBC》報導，李貞秀在當初向民眾黨遞交爭取提名的隔天，就已經和老公辦理離婚手續，當時被問及此事，李貞秀表示雙方是「很友好的分手」，並透露男方不喜歡碰政治，甚至當看到有攻擊時，還很慶幸已經分開。因此，不少民眾認為李貞秀與台灣丈夫離婚後，就不屬於中國籍配偶，不具有中配身分，而是回歸原本國籍。

李貞秀「火速離婚」身分掀熱議 網揪「1關鍵」怒轟：已離婚的中國人！

消息曝光，評論區直接炸鍋，台灣網友氣憤開轟「無法接受一個有外國國籍的是台灣的立法委員」、「中配不能參政才是愛臺灣」、「李貞秀根本不是中配，而是已經離婚的中國人，跟台灣完全無關」、「不會引狼入室嗎？應該慎重思考」、「她是很厲害嗎？高學歷？特殊專才？為什麼非要找她當立委」、「為什麼離婚不回自己的國家」、「要選就要拋棄，廢話一堆」、「遵守台灣法律，不然就不要當公職！」、「就職前必須先申明放棄外國國籍」。









