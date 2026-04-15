李貞秀「爆破中」怒吼黃國昌20萬還來！他揭綠營爽迎3利多：根本碰瓷老鼠屎

2026大選年各陣營布局白熱化之際，民眾黨爆發內部風暴，發言屢引發爭議的民眾黨陸配立委李貞秀，被中評會於14日決議開除其黨籍，民眾黨主席黃國昌透露，李貞秀提出要以金錢補償才願意請辭，他無法接受；而後李貞秀直接登上政論節目猛轟民眾黨，直指黨內早已寫好劇本，還喊話黃國昌「把20萬元還來」，此外更批評民眾黨立院黨團主任陳智菡與前副秘書長許甫夫婦是黨內「蛀蟲」，這讓她先前被網友戲稱的「一級爆破士」之名，再度於網路上引發熱議。對此， 媒體人王尚智14日在臉書直指李貞秀如「碰瓷老鼠屎」，無論大義或小局，完全沒有讓人足以同情的空間。

民眾黨為何開除李貞秀？不分區立委誰遞補？

民眾黨中評會決議開除李貞秀黨籍後，不分區位子，料將由排名第16位的民眾黨政策會副主席許忠信遞補。中評會做出決議後，指李貞秀曾將辭任不分區立委當作對價，「要求必須有特定金額給她個人做補償」，黃國昌說明，李貞秀提出要以金額補償立委任期薪水、租金等一切福利，認為要先拿到錢才願意請辭，更說民眾黨「連這點錢都拿不出來，她瞧不起」；但李貞秀則否認，立場始終是「不拿一分錢、不求任何職位」，更說4月7日黃國昌等人就要求她公開宣布請辭。

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李貞秀數度與黃國昌（見圖）隔空互槓。（資料照，柯承惠攝）

王尚智直言，李貞秀如今的嘴臉就如中國大陸街巷中，等著「碰瓷」，藉機「訛詐討錢」的那種人，民眾黨給了十數人陸配族群問政的機會，卻碰上「老鼠屎」，這是他身為熟悉兩岸的觀眾，看到李貞秀在綠媒節目夸夸其言後的唯一觀感。王尚智透露，早在周日就傳出有綠媒政論製作人盤算約李貞秀上節目，並於隔日獲得電視台同意，甚至直達民進黨幾位選舉決策高層；至於稍微拖延，是因為黨媒高層正仔細盤算如何「怎麼好好使用李貞秀，能用她打在野黨到何等層面及效益？」

綠營坐收漁翁之利？李貞秀爆走對在野有哪些影響？​

王尚智指出，首先是打民眾黨、鎖定黃國昌，若李貞秀漏嘴指控、爆料黨內或創黨主席柯文哲的秘辛，如此綠營得來全不費工夫；而是恰好讓李貞秀坐實「陸配不應問政」的綠營原本訴求；最後一點則是綠營「最賺到脫褲子」的，利用李貞秀來分散稀釋鄭習會後的兩岸正面氣氛，和十項利多，因為台灣民眾基本更樂意看這些「窩裡反」的人性醜陋事件，用白營衝突來刺穿藍營基層利多選情，以「李貞秀之矛來刺習大大的兩岸正面利多之盾！」且李貞秀的各類表現，將恰好成為台灣一般民眾今後對「大陸同胞」的標準深刻形象塑造！

王尚智總結，民眾黨已仁盡義至，但李貞秀「素人的權力自我膨脹」到幾近荒謬變形，「死要錢」在民間基層是最令人集體厭惡的人格之一，更糟的是，李貞秀讓「全台所有陸配」族群陪她一起攤提偏見，恐引發更多對陸配的歧視。他認為，民眾黨看樣子已無法阻止，柯文哲是看走眼了，沒做足調查及考核，如今好言相勸也沒輒，李貞秀以「碰瓷老鼠屎」之姿干擾兩岸格局，更主動當綠營台獨媒體的政治武器打手，完全沒有讓人足以同情的空間了​！

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