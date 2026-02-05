李貞秀：盼劉世芳對立委標準一致 勿以政黨鬥爭思考

（中央社記者王揚宇台北5日電）內政部長劉世芳說，會盡量要求內政部不提供台灣民眾黨不分區立委、陸配李貞秀「密件」以上資料。李貞秀今天說，劉世芳的發言令人遺憾，希望劉世芳以民眾福祉為最大考量，不要用政黨鬥爭來思考；也希望劉世芳對所有立委都有一致的標準。

李貞秀是否放棄中國國籍，引發關注。劉世芳日前表示，不是霸凌陸配，而是法律規範當選立委須放棄母國國籍，否則會有忠誠問題，會盡量要求內政部不提供李貞秀密件以上資料。

李貞秀上午透過媒體群組回應，她在台灣早已落地生根，工作繳稅、生養子女，劉世芳的發言令人遺憾。

李貞秀表示，制度可以修正、法規可以檢討，但不能因人設事。對長年依法在台灣生活、工作納稅、養兒育女的新住民來說，他們期待的是公平，不只是優待；他們堅持的是法治，不是歧視。

李貞秀說，依照國家機密法，劉世芳當然可以決定哪些內容是機密，但希望劉世芳對所有立委都有一致的標準，而不是因為她進入立法院、為了污名化貼標籤才產生的決定。

李貞秀指出，希望劉世芳不要把民眾關心的各項民生議題，都用機密來拒絕她的索資，例如社會住宅的興建進度等，若這些資料被劉世芳貼上「密件」的標籤，她跟人民都無法了解真相。希望劉世芳在內政部長的位置上，以民眾福祉為最大考量，不要用政黨鬥爭來思考。

此外，李貞秀也說，她是經由中選會資格審核、立法院認定等正當程序，並在大法官的見證下，完成宣誓就職，但內政部不尊重中選會及陸委會、立法院的職權判斷，任意曲解法律解釋。部分執政黨立委跟少數政務官為了討好執政高層，傷害公務人員行政中立。

李貞秀表示，她從昨天起就上工，專注在立委的本質工作，為接下來的開議做好準備，她會盡力而為，爲台灣人民服務，唯一效忠中華民國，這是非常明確的。

另外，台灣民眾黨主席黃國昌接受廣播節目「千秋萬事」節目專訪時說，過去他向內政部索取非機敏資料時，內政部也不給，他在質詢台問劉世芳不是機密的資訊時，「劉世芳何時好好回答過」。（編輯：萬淑彰）1150205