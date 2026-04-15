李貞秀一舉動！他勸民眾黨大頭們趕快回想

▲李貞秀與民眾黨正式決裂，開撕黃國昌、陳智菡等人。（圖／NOWNEWS攝影中心）

[NOWNEWS今日新聞] 前民眾黨中配立委李貞秀遭中評會決議開除黨籍，對此李貞秀昨日上政論節目開撕主席黃國昌、立法院黨團主任陳智菡等人，更提及自己除捐款、募款、還借錢給志工過，「最多一筆借到50萬」，甚至常常請客「很多人都去我家的餐廳吃過飯」，自認對民眾黨付出很多。對此政治工作者周軒表示，奉勸民眾黨大頭們最好趕快回想一下，過去講了什麼？談了什麼？「炸彈的引信點燃了」。

李貞秀遭開除黨籍並喪失立委資格，對此昨日上政論節目開撕黃國昌、陳智菡，更痛批新竹市長高虹安是「台灣民眾黨的罪人」、「她男朋友每個月拿永齡基金會50萬，還去拿助理費的錢」，並說自己除了捐款、募款、還借錢給志工過「最多一筆借到50萬」，甚至常常請客「很多人都去我家的餐廳吃過飯」，自認對民眾黨付出很多。

廣告 廣告

對此周軒表示，大概很多人看這一段會看到「高虹安男朋友每個月拿永齡基金會50萬」這個重點，但自己看到的是「很多人都去我家的餐廳吃過飯」，奉勸民眾黨大頭們最好趕快回想一下，過去這幾年有沒有去過李貞秀他家餐廳吃飯？跟誰去的？講了什麼？談了什麼？有沒有拿什麼東西？「炸彈的引信點燃了」。

更多 NOWNEWS 今日新聞 報導

魚死網破！李貞秀開撕黃國昌 嗆一派胡言：快公布全程錄音

分手擂台！李貞秀上《三立》 轟黃國昌偽君子：從沒講過多少錢

李貞秀上節目開轟黃國昌！Cheap試算通告費：比當立委賺