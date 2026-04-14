李貞秀「被踢掉」許忠信何時遞補民眾黨不分區立委？內政部給答案

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接替李貞秀立委職位的人選，將是不分區名單排序第16位的前台聯立委許忠信接任。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞] 民眾黨中配立委李貞秀中國國籍、中共在台「統戰接班人」等爭議未解，民眾黨仍護航到底；但李貞秀日前爆料新竹市長高虹安拿了民眾黨前主席柯文哲700萬，讓民眾黨內雞飛狗跳，民眾黨中央評議委員會於13日決議開除其黨籍，即日起生效。根據民眾黨不分區立委遞補順序，前立委許忠信將接任民眾黨不分區立委，內政部當天晚間也針對遞補程序進行說明。

李貞秀所引發的爭議包括指稱高虹安收柯文哲7百萬，近日又遭爆是高虹安助理費案的檢舉人之一，讓原先在李貞秀國籍爭議時「全黨護一人」的民眾黨態度大變，民眾黨中央評議委員會13日宣布，最後依據全台數百名黨員具名檢舉，依《紀律評議裁決準則》第32條、第36條予以開除黨籍處分。

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民眾黨中評會指稱，李貞秀違紀事實包含，一、 諸多言論與行徑嚴重影響黨聲譽、破壞本黨和諧；二、連續性違紀；三、視國家公職與支持者之託付於無物：於2026年4月7日會議上明確將「辭任不分區立委」作為對價，要求獲取特定金額補償，嚴重毀損國家公職之倫理；四、嚴重違反黨紀與政治倫理：經規勸仍堅持以「獲取金錢」為辭任不分區立委之前提。

中選會回應，民眾黨於今日函中選會，開除該黨原黨員李貞秀黨籍，中選會已依法循例於今日依《公職人員選舉罷免法》第73條第2項規定，函請立法院予以註銷其立法委員名籍。後續中選會待收到立法院註銷名籍公函後，將依公職選罷法第73條第5項規定辦理。

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