李貞秀「註銷國籍」中國拒了！柯文哲「狂幫腔」律師開轟

民眾黨落實「兩年條款」制度，6名不分區立委日前遞補上任，其中有關立委李貞秀的中國籍配偶身分，連日來引發外界討論。對此，民眾黨創黨主席柯文哲多次發聲護航她，除了抱怨政府沒有SOP外，還端出憲法和相關條例開嗆；柯主張「陸配根本不是外國人，不是外國人要怎麼放棄國籍」。律師林智群昨（5）日就形容民眾黨「根本就是法律文革團」，指出法律一旦擋到他們「都是爛法律，都要讓路給他們過」。





民眾黨執行不分區立委的「兩年條款」，6名新任不分區立委3日宣誓就職，其「出身中國」的李貞秀引發關注。（圖／民視新聞資料照）

民眾黨創黨主席柯文哲針對李貞秀國籍爭議的態度，持續引發外界關注。柯文哲先前怨政府、沒有明確說明SOP流程怎麼做，並脫口痛批「民進黨逼死人民！」。4日他再度喊話「請民進黨政府清楚說明到底該怎麼做」，接著還說「一個法律公布以後要讓人民有辦法執行」，柯文哲還端出《中華民國憲法》和《兩岸人民關係條例》，直言依據現行法令，「中配根本不是外國人，既然中配不是外國人，要求她按照國籍法去放棄國籍，她就不是外國人要怎麼放棄外國籍？」。

針對李貞秀（左）深陷國籍問題，柯文哲（右）多次幫腔護航惹議。（圖／民視新聞資料照）





對於柯文哲多次開腔護航李貞秀，律師陳君瑋3日就在臉書發文質疑，柯文哲身為白黨教主卻硬要保她，「是跟中國有什麼利益交換？」。另外，律師林智群5日也發文開酸「為什麼大家都知道並遵守的法律規定，遇到民眾黨，就變成是法律的錯？變成民進黨的錯？」，同時也質疑「民眾黨根本就是法律文革團，法律擋到他們，都是爛法律，都要讓路給他們過」。





針對李貞秀國籍爭議，律師陳君瑋發文列出3點質疑。（圖／翻攝自臉書@陳君瑋律師粉絲團）





據了解，因「兩年條款」遞補上任的民眾黨立委李貞秀，曾是中配、近來因國籍問題陷入爭議。出身中國湖南的她，1993年嫁來台灣、來台已逾30年。日前有關李貞秀的一段受訪片段被翻出，她坦言在她向民眾黨遞交提名申請的隔天，就和丈夫辦理離婚。她表示前夫很排斥政治，並強調兩人是「友好的分手」。但消息曝光後，有不少網友質疑她早已不是中配身分，「僅是在台灣的中國人」。

